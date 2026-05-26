MasterChef: Απόψε θα δούμε δοκιμασία Mystery Box, καλεσμένος ο Σταύρος Βαρθαλίτης

Στο «MasterChef» στο επεισόδιο της Δευτέρας (25/5) ολοκληρώθηκε η Silver εβδομάδα με μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου, ανάμεσα στον Πέτρο Ελευθεριάδη και τον Χρήστο Μουσιάρη. Νικητής αναδείχθηκε ο Πέτρος, ο οποίος κατέκτησε το φετινό Silver έπαθλο και το χρηματικό βραβείο των 20.000 ευρώ!

Την εβδομάδα που πέρασε δεν υπήρξε αποχώρηση και έντεκα διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν, έξι στην Κόκκινη μπριγάδα και πέντε στη Μπλε. Αυτή, όμως, είναι η τελευταία εβδομάδα κανονικής ροής του διαγωνισμού και η πιο καθοριστική μέχρι τώρα. Στο τέλος της θα μάθουμε την τελική δεκάδα του «MasterChef».

Παράλληλα, θα διαμορφωθεί και η τελική σύνθεση των δύο μπριγάδων, Κόκκινης και Μπλε, που θα συγκρουστούν μαγειρικά με στόχο την απόλυτη επικράτηση. Από εδώ και πέρα, κάθε πιάτο, κάθε απόφαση, κάθε λεπτομέρεια θα μετρά περισσότερο από ποτέ.

Απόψε, Τρίτη 26 Μαΐου, η εβδομάδα ανοίγει με δοκιμασία Mystery Box. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα κερδίσει τη δοκιμασία και θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα, υποδεικνύοντας τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση της εβδομάδας.

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας τα κουτιά κρύβουν υλικά που παλαιότερα συχνά τα άφηναν στην άκρη ή τα πετούσαν. Η σύγχρονη γαστρονομία, όμως, παγκοσμίως, προσπαθεί να συμβάλει στην πράσινη βιωσιμότητα, στον σεβασμό στις πρώτες ύλες, στη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων, στο zero waste και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό καλούνται να εφαρμόσουν απόψε τα μέλη των δυο μπριγάδων.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ο νικητής του MasterChef 4, Σταύρος Βαρθαλίτης, ο οποίος βρέθηκε στην κουζίνα του MasterChef, αναζητώντας τη «μαγειρική του ωριμότητα», καταφέρνοντας να ξεχωρίσει για την αφοσίωση, το πάθος, τη στοχοπροσήλωση, αλλά και τη μοναδική προσωπικότητά του.

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στην αποψινή δοκιμασία και ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση της εβδομάδας;