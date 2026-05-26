Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Μελίνα δεν υποκύπτει στον εκβιασμό της Κυβέλης

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Τρίτη (26.05.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να απαντήσουν στο γράμμα που προορίζεται για τον Ρήγα, χωρίς να υποπτεύονται ότι αυτό είναι ένα σχέδιο-παγίδα του Άρη. Ο Χαραλάμπης αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Γαληνού, προειδοποιώντας τον να είναι όλα νόμιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Grand Hotel: Τρίτη 26 Μαΐου

Η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να απαντήσουν στο γράμμα που προορίζεται για τον Ρήγα, χωρίς να υποπτεύονται ότι αυτό είναι ένα σχέδιο-παγίδα του Άρη. Ο Χαραλάμπης αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Γαληνού, προειδοποιώντας τον να είναι όλα νόμιμα. Ο Ρήγας και η Κυβέλη πιέζουν τον Χατζημήτρο για να μάθουν τις προθέσεις του και βεβαιώνονται πια ότι σκοπεύει να τους κοροϊδέψει. Εκείνος δεν αφήνει ούτε στιγμή μόνη της την Μελίνα, η οποία προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια από τον πατέρα της. Ο Ιορδάνης ανυπομονεί για τον γάμο του με τη Φρίντα και η Σουμέλα προτείνει στον Πέτρο να κανονίσει μια βραδινή, ανδρική έξοδο για να ξεσκάσει λίγο και ο Νικόλας. Όλοι ξεκινούν για την καθορισμένη συνάντηση με τον Ρήγα, ενώ ο Ιορδάνης ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ