Καλομοίρα: Φωτογραφίες με την 9χρονη κόρη της σε στιγμές της καθημερινότητας σπίτι τους

Η Καλομοίρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια με τον σύζυγό της. Η κόρη τους είναι πλέον 9 ετών και όπως φαίνεται η τραγουδίστρια την απολαμβάνει σε μικρές στιγμές της καθημερινότητας.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Καλομοίρα δημοσιοποίησε εικόνες με την κόρη της και έγραψε μια λεζάντα στα ελληνικά. Τα σχόλια των διαδικτυακών φίλων της πληθαίνουν με το πέρασμα της ώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρώτη φωτογραφία, η Καλομοίρα ποζάρει χαλαρή με καφέ στο χέρι, έχοντας δίπλα της την κόρη της που φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή. Στη συνέχεια, η μικρή κλέβει την παράσταση με το παιχνιδιάρικο χαμόγελό της, ποζάροντας πίσω από μια φιγούρα μούμιας.

Ωστόσο, η τελευταία λήψη είναι αυτή που σχολίασε με χιούμορ η Καλομοίρα στη λεζάντα της: «Μέρα μαμάς – κόρης! Στην τελευταία φωτογραφία δεν είχε καθόλου διάθεση». Εκεί, η κόρη της φαίνεται να έχει χάσει λίγο την υπομονή της, αγκαλιάζοντας τη μαμά της με ύφος… όχι και τόσο ενθουσιώδες!

Η γνωστή τραγουδίστρια είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Μπούσαλη από το 2010, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τα δίδυμα αγόρια τους και την 9χρονη σήμερα κόρη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είχε εξομολογηθεί η Καλομοίρα σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Έχω κάνει πίσω την καριέρα μου για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, γιατί αυτά είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά μου. Όταν μεγαλώσουν, θα κάνω περισσότερα για την καριέρα μου αλλά σε αυτή την ηλικία χρειάζονται εμένα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kalomira (@itskalomira)

Τις γιορτές των περασμένων Χριστουγέννων, Καλομοίρα και Γιώργος Μπούσαλης ταξίδεψαν στην Ισλανδία και έζησαν μια μοναδική εμπειρία με αφορμή την αλλαγή του χρόνου.