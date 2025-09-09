Κατερίνα Λιόλιου: Η συναυλία στο Βεάκειο και η έκπληξη που την συγκίνησε – «Με έχετε τρελάνει»

Η Κατερίνα Λιόλιου βλέπει τα όνειρά της για καριέρα στο ελληνικό τραγούδι να έχουν πάρει σάρκα και οστά. Η τραγουδίστρια κατάφερε το βράδυ της Δευτέρας (08-09-2025) να γεμίσει το Βεάκειο και έδωσε τον καλύτερο εαυτό της.

Η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε δικές της επιτυχίες και όχι μόνο. Έδειχνε να απολαμβάνει και η ίδια τη βραδιά στο Βεάκειο του Πειραιά, παρέα με τους θαυμαστές της. Είναι αποφασισμένη να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών με προσεκτικές κινήσεις που θα δώσουν επιπλέον ώθηση στην καριέρα της.

Στα highlights της βραδιάς η έκπληξη που της επιφύλασσε η ομάδα της Panik Records, όταν ο CEO της δισκογραφικής εταιρείας, Γιώργος Αρσενάκος, ανέβηκε στη σκηνή και της απένειμε πλακέτα για τις πωλήσεις του album «Το Δικό Μου DNA». Ο δίσκος της τραγουδίστριας έγινε χρυσός με περισσότερα από 51 εκατομμύρια streaming points μέσα σε χρόνο – ρεκόρ, ενώ ήταν Νo1 και σε φυσικές πωλήσεις.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Πάνω απ’ όλα εσάς, που το κάνατε χρυσό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τους συνθέτες και στιχουργούς του δίσκου… με βρίσκετε λίγο απροετοίμαστη. Με έχετε τρελάνει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη», δήλωσε η Κατερίνα Λιόλιου εμφανώς συγκινημένη.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν και η στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευσε ένα από τα τραγούδια που έλεγε στα πρώτα της βήματα, το θρυλικό «Dream On» των Aerosmith, πλαισιωμένη από παιδιά από την Παιδική Χορωδία «Καλλιτεχνήματα» και την Παιδική Χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πειραιώς, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα θέλησης και διεκδίκησης των ονείρων μας.

Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη sold out συναυλία της, που ήταν μία παραγωγή της Panik Live Productions, η Κατερίνα Λιόλιου στήριξε ενεργά το έργο των Παιδικών Χωριών SOS.

Στο τέλος της βραδιάς λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει από σκηνής και τον αγαπημένο της σύντροφο, Χάρη Παπατζανή, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την τρυφερή και δυνατή τους σχέση.