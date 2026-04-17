Κατερίνα Λιόλιου: Το πάρτι – έκπληξη που της ετοίμασαν οι φίλοι της στο καμαρίνι της για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλια της έχει σήμερα, Παρασκευή (17.04.2026) η Κατερίνα Λιόλιου και μία ημέρα νωρίτερα οι φίλοι και οι συνεργάτες της τής ετοίμασαν μία γλυκιά έκπληξη στο καμαρίνι της.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1994 και έγινε 32 ετών. Έτσι, τα αγαπημένα της πρόσωπα χάρισαν στην Κατερίνα Λιόλιου μία εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων και δύο ανθοδέσμες με υπέροχα λουλούδια.

Το πάρτι – έκπληξη έγινε την Πέμπτη στο καμαρίνι της τραγουδίστριας, όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media. Αφού της ευχήθηκαν, η τραγουδίστρια έσβησε τα κεράκια και πόζαρε χαμογελαστή για μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες.

Σημειώνεται ότι από απόψε το βράδυ η Κατερίνα Λιόλιου θα εμφανίζεται στο Romeo Club μαζί με τον Χρήστο Σαντικάι.