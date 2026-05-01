Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν κάνω παρεμβατικά πράγματα στο πρόσωπό μου σε καμία περίπτωση»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη και αναφέρθηκε τόσο στη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar» όσο στους δύο γιους της και τον λόγο που δεν έχει κάνει παρεμβάσεις στο πρόσωπό της.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή (01.05.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα. Η Κατερίνα Παπουτσάκη σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη γνώμη της έχει πλάκα που μεγαλώνει.

«Δεν κάνω παρεμβατικά πράγματα στο πρόσωπό μου σε καμία περίπτωση, γιατί δε μου αρέσει καθόλου. Φροντίζω τον εαυτό μου σίγουρα. Έχει πλάκα το να φροντίζεις τον εαυτό σου περισσότερο. Μπαίνεις και σε μία διαδικασία να φροντίσεις και να οριοθετήσεις αυτό που συμβαίνει και μέσα σου. Καταλαβαίνω σίγουρα, ότι είμαι πάρα πολύ καλά μέσα μου. Το να μεγαλώνεις έχει πλάκα, είναι ωραίο», δήλωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη στην ερώτηση αν έχει κάνει παρεμβάσεις στο πρόσωπό της.

«Δεν έχω παράπονο από το φλερτ γενικά, μια χαρά νιώθω, αισθάνομαι ωραία. Νιώθω ζωντανή, παρούσα στη στιγμή», εξομολογήθηκε ακόμα η όμορφη ηθοποιός.

Μιλώντας για το «Your Face Sounds Familiar» σημείωσε: «Αγαπώ πολύ αυτό το σόου, το έχω κάνει άλλες δύο φορές, έχοντας υπάρξει στην επιτροπή. Η μία ήτανε πριν περίπου 10 χρόνια και οι άλλοι πριν από περίπου πέντε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν πάντα πολύ διασκεδαστική εμπειρία. Η παραγωγή, η σκηνοθεσία, όλο αυτό που συμβαίνει είναι εξαιρετικό. Η σκηνοθεσία, οι άνθρωποι που επιλέγονται. Όλα αυτά είναι ποιότητες που μου αρέσουν πολύ», είπε η ηθοποιός και κριτής του “Your Face Sounds Familiar” και μάλιστα ανέφερε πως με τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες έχει δουλέψει αρκετές φορές».

Παράλληλα, η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε στη σχέση της τους δυο γιους της, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα.

«Ο Μάξιμος είναι 13 ετών, ο Κίμωνας είναι 7. Δεν κάνω περιοδείες από τότε που έκανα παιδιά, τώρα θα είναι πολύ λίγες οι παραστάσεις. Οι περισσότερες θα είναι στην Αθήνα. Στην Επίδαυρο και στην Κύπρο θα είναι μαζί μου. Είμαι μια κανονική μαμά. Γενικά τα πάμε πολύ καλά με τους γιους μου. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, πολύ καλή σύνδεση. Αισθάνομαι ότι με σέβονται και τους σέβομαι. Σέβομαι πολύ την προσωπικότητά τους, την αφουγκράζομαι και είμαι εκεί γι’ αυτούς και τους αποδέχομαι.

Η αγένεια είναι κάτι που με εκνευρίζει. Δεν είναι αγενείς αλλά όταν λίγο πάει να συμβεί αυτό, εκεί υπάρχει… Μεταξύ τους τα πάνε πολύ καλά. Το τελευταίο διάστημα ακόμα καλύτερα. Αγαπιούνται πάρα πολύ. Είναι μεγάλη η διαφορά τους, οπότε τα προηγούμενα χρόνια την έσπαγε ο ένας στον άλλον πιο πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Μάξιμος έχει αυτά τα πρώτα της εφηβείας, που θέλει να μείνει μόνος του. Συμπάσχω. Μου αρέσει γιατί ενώ έχει αυτό το “κλείσιμο” της εφηβείας, δεν είναι και στ’ αλήθεια έτσι, είναι πολύ επικοινωνιακός μαζί μου. Αισθάνομαι ότι θέλει να κάνουμε παρέα, μοιράζεται τις αγωνίες του, τα ερωτηματικά του… Ελπίζω να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι… Τον εμπιστεύομαι και εμπιστεύομαι και την παρέα του», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.