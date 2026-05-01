Φειδίας Παναγιώτου: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο του με την Στυλιάνα Αβερκίου

Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου παντρεύτηκαν την Πέμπτη (30.04.2026) στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, παρουσία Θεού και ανθρώπων.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και youtuber και η εκλεκτή της καρδιάς του επέλεξαν να κάνουν ανοιχτό γάμο και μάλιστα είχαν 800 καλεσμένους. Ο Φειδίας Παναγιώτου μετά το μυστήριο ανέβασε στα social media πολλές φωτογραφίες από την ομορφότερη ημέρα της ζωής του, ενώ ήδη οι πρώτες πόζες είχαν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο γαμπρός επέλεξε να φορέσει ένα κομψό κοστούμι μαύρου χρώματος με ουρά, ενώ η όμορφη νύφη ένα ρομαντικό νυφικό και πέπλο με δαντέλα.

View this post on Instagram A post shared by Styliana Averkiou (@stylianaavv)

Μερικές μέρες νωρίτερα, το ζευγάρι, με βίντεο στα social media είχε καλέσει αυτούς που θα στείλουν αίτηση να αναφέρουν τους λόγους που θέλουν να πάνε στον γάμο τους, κι αυτοί θα αποφάσιζαν ποιοι είναι οι 50 τυχεροί που θα έπαιρναν το πολυπόθητο προσκλητήριο.