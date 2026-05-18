Κέιτ Μπλάνσετ για #MeToo: «Εξουδετερώθηκε πολύ γρήγορα στο Χόλιγουντ»

Η Κέιτ Μπλάνσετ δήλωσε από το Φεστιβάλ Καννών ότι το κίνημα #MeToo «εξουδετερώθηκε πολύ γρήγορα» στο Χόλιγουντ, επισημαίνοντας πως η ανισότητα των φύλων παραμένει έντονη στα κινηματογραφικά πλατό.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης την Κυριακή (17.05.2026), η βραβευμένη Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ αναφέρθηκε στην υποχώρηση της δυναμικής του κινήματος #MeToo, το οποίο κυριάρχησε στις συζητήσεις για την ισότητα των φύλων στη βιομηχανία του κινηματογράφου τα προηγούμενα χρόνια. «Εξουδετερώθηκε πολύ γρήγορα, κάτι που θεωρώ ενδιαφέρον», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπλάνσετ.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με δημόσιο βήμα που μπορούν να μιλήσουν με σχετική ασφάλεια και να πουν “αυτό συνέβη και σε μένα”. Και μετά η λεγόμενη μέση γυναίκα ή ο μέσος άνθρωπος στον δρόμο λέει “κι εγώ επίσης”. Γιατί αυτό φιμώνεται;», διερωτήθηκε.

Η ηθοποιός σημείωσε ότι, παρά τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ετών, η ανισορροπία στα κινηματογραφικά συνεργεία παραμένει εμφανής.

«Ακόμη και σήμερα βρίσκομαι σε κινηματογραφικά πλατό και κάνω την καταμέτρηση κάθε μέρα. Υπάρχουν 10 γυναίκες και 75 άνδρες κάθε πρωί», ανέφερε.

«Αγαπώ τους άνδρες, αλλά κάποια στιγμή τα αστεία γίνονται ίδια. Πρέπει πάντα να είσαι λίγο σε επιφυλακή. Το έχω συνηθίσει, αλλά γίνεται κουραστικό για όλους όταν εργάζεσαι σε ένα ομοιογενές περιβάλλον. Πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει και το ίδιο το έργο», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός υπήρξε μία από τις πιο έντονες φωνές υπέρ της ισότητας των φύλων στο Χόλιγουντ. Το 2018, όταν ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στις Κάννες, συμμετείχε μαζί με ακόμη 81 γυναίκες σε διαμαρτυρία στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ. Η συμβολική αυτή κίνηση αντιστοιχούσε στον συνολικό αριθμό γυναικών σκηνοθετών που είχαν επιλεγεί διαχρονικά στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, έναντι 1.866 ανδρών σκηνοθετών.

Τέλος η Κέιτ Μπλάνσετ αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχει στη νέα ταινία του σκηνοθέτη του «The Brutalist», Μπρέιντι Κόρμπετ, στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν επίσης η Σελένα Γκόμεζ και ο Μάικλ Φασμπέντερ.