Λένα Ζευγαρά: «Ησυχαστήριο για μένα είναι το χωριό όπου μεγάλωσα»

Η Λένα Ζευγαρά ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές του εαυτού της σε πρόσφατη συνέντευξή της και αποκάλυψε ποιο είναι η «ησυχαστήριό» της.

Η γνωστή τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη για το «Secret» των Παραπολιτικών και μίλησε για την προσωπική ζωή και τα μέρη που αγαπάει. Παράλληλα, η Λένα Ζευγαρά σημείωσε ότι κάθε καλοκαίρι που έχει βιώσει στη ζωή της είναι για εκείνη ξεχωριστό.

«Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο μέρος που προτιμώ. Για μένα οι διακοπές δεν έχουν να κάνουν με τον προορισμό, αλλά με τα άτομα που σε συνοδεύουν. Αν και λατρεύω τα ταξίδια και ένας από τους στόχους μου είναι να επισκεφθώ όσο περισσότερα μέρη μπορώ εντός και εκτός Ελλάδας. Ησυχαστήριο για μένα είναι το χωριό όπου μεγάλωσα», είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Κάθε καλοκαίρι για μένα είναι ξεχωριστό, γιατί συνήθως κάνω μουσική περιοδεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και εκτός και γνωρίζω ανθρώπους, δένομαι μουσικά μαζί τους, δοκιμάζω τα τοπικά φαγητά τους και γενικότερα δημιουργώ εμπειρίες και εικόνες που είναι πολύτιμες για μένα και, φυσικά, αξέχαστες», δήλωσε ακόμα η Λένα Ζευγαρά.