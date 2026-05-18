Τομ Κρουζ: Οδηγός στη Νορβηγία εντόπισε τον ηθοποιό πάνω σε κινούμενο τρένο – Το viral βίντεο από τα γυρίσματα του Mission: Impossible

Ένας οδηγός στη Νορβηγία δεν πίστευε στα μάτια του, όταν εντόπισε τυχαία τον Τομ Κρουζ να κάθεται πάνω σε ένα εν κινήσει τρένο. Ο διάσημος σταρ βρισκόταν στη χώρα για τα γυρίσματα της ταινίας Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, γνωστής ως «Mission: Impossible 7».

Ο οδηγός είδε τον χολιγουντιανό σταρ Τομ Κρουζ να κάθεται απόλυτα χαλαρός στην οροφή του τρένου, με σταυρωμένα πόδια, ενώ αυτό κινούνταν με ταχύτητα μέσα στο νορβηγικό τοπίο.

A driver in Norway accidentally spotted Tom Cruise casually sitting on a moving train



At the time, he was filming Mission: Impossible 7.



Honestly, this feels like one of those random life moments nobody would believe without video proof. pic.twitter.com/UijwYgr22k — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026

Ταξιδεύοντας σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, αποφάσισε να τραβήξει βίντεο με το κινητό του. Ο Τομ Κρουζ αντιλήφθηκε την παρουσία του, χαμογέλασε και τον χαιρέτησε.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral. Ο Τομ Κρουζ είναι γνωστός για την επιμονή του να εκτελεί ο ίδιος τις επίκινδυνες αποστολές στις ταινίες δράσης του αποφεύγοντας όσο γίνεται τα ψηφιακά εφέ και τους κασκαντέρ.