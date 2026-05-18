Η Έλλη Κοκκίνου στους ώμους του 18χρονου γιου της: Οι φωτογραφίες και οι ευχές για τα γενέθλιά του

Η Έλλη Κοκκίνου ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον γιο της που ενηλικιώθηκε. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες του παιδιού της, με ένα τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλιά του. Για εκείνη, ο Αλέξανδρος Βασιλειάδης, ήταν και παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της.

Πατέρας του 18χρονου πλέον, είναι ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Βασιλειάδης και μητέρα του η Έλλη Κοκκίνου. Η μητέρα του κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας επιλεκτικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως την ημέρα των γενεθλίων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή 17 Μαΐου, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, εικόνες από την παιδική ηλικία του παιδιού της, δείχνοντας τη διαδρομή του μέχρι την ενηλικίωση. Στα στιγμιότυπα, ξεχωρίζει εκείνο που η Έλλη Κοκκίνου είχε τον γιο της στους ώμους της όταν ήταν ακόμα μικρός, τονίζοντας ότι πια δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο μιας και το παιδί της έχει μεγαλώσει, σημειώνοντας όμως ότι τη χαροποιεί το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί το αντίθετο.



Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια έγραψε για τα 18α γενέθλια του παιδιού της, στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18! Από εκεί που σε άντεχαν οι ώμοι μου τώρα ούτε να το σκεφτώ… Μπορείς όμως εσύ και το χαίρομαι! Να έχεις μια υπέροχη ζωή και να είσαι υγιής και ευτυχισμένος αγόρι μου υπέροχο. Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω. Να σε χαιρόμαστε. Σε λατρεύω! Η μαμά σου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elli Kokkinou (@ellikokkinou)

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Έλλη Κοκκίνου είχε μιλήσει για το διαζύγιο που είχαν πάρει οι γονείς της και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση.