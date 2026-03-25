Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Τα ξαναβρήκαμε μετά από ένα διάστημα που οι σχέσεις μας ήταν δύσκολες

Λευτέρης Πανταζής και Κόνι Μεταξά παραχώρησαν δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τόνισαν πως οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Είχαν δοκιμαστεί μετά τον χωρισμό της κόρης του τραγουδιστή από τον Μάριο Καπότση και τα λόγια του καλλιτέχνη που εκείνη εξέλαβε ως στήριξη στον πρώην σύντροφό της. Πλέον όμως είναι ξανά δεμένοι και ενωμένοι όπως παλιά.

Όπως είπε ο Λευτέρης Πανταζής, τόσο εκείνος όσο και η Κόνι Μεταξά έκαναν υποχωρήσεις και ήρθαν ξανά κοντά. Σαν πατέρας, όπως ανέφερε ο καλλιτέχνης, εύχεται τα καλύτερα στην κόρη του. Θα είναι δίπλα της για να στηρίξει τις όποιες αποφάσεις της, όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν γύριζα από τη δουλειά πήγαινα στην κούνια της Κόνι και της τραγουδούσα» θυμήθηκε ο Λευτέρης Πανταζής και από το «χθες» έφτασε στο σήμερα: «Τα ξαναβρήκαμε με την Κόνι μετά από ένα διάστημα που οι σχέσεις μας ήταν δύσκολες».

Πρόσθεσε πως: «Και οι δυο κάναμε υποχώρηση για να τα ξαναβρούμε. Η Κόνι μου ζήτησε βοήθεια και της την έδωσα απλόχερα. Να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει τις επιλογές της και εμείς θα είμαστε εκεί σαν φρουροί», τόνισε ο Λευτέρης Πανταζής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κόνι Μεταξά ανέφερε στις δικές της δηλώσεις: «Δεν είμαι ανοιχτή σε ένα νέο έρωτα. Περνάω ωραία μόνη μου, ασχολούμαι με τον εαυτό μου και αυτό είχα να το κάνω πολύ καιρό». Σε ερώτηση για ένα μελλοντικό γάμο η ίδια απάντησε: «Το έκανα, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε;».

«Το παιδί μου με κάνει να συγκινούμαι. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί» είχε πει προ ημερών ο Λευτέρης Πανταζής σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.