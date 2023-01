Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που έφυγε το βράδυ της Πέμπτης (12.01.2023) μετά από ανακοπή καρδιάς, είχε μια πολυτάραχη ζωή. Η κόρη του βασιλιά του ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ, προσπάθησε να κάνει την δική της καριέρα, είχε τέσσερις αποτυχημένους γάμους και μια «κατάρα»… να την ακολουθεί!

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ γεννήθηκε το 1968, στο Μέμφις των ΗΠΑ και έφερε μεγάλη χαρά στον Έλβις Πρίσλεϊ. Ο θρύλος του ροκ εν ρολ της είχε μεγάλη αδυναμία, το ίδιο και εκείνη. Ήταν μόλις 9 ετών όταν είδε νεκρό τον «συναρπαστικό μπαμπά» της, όπως τον έχει χαρακτηριστεί, μετά από επιπλοκές λόγω της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ.

Τις ίδιες εικόνες έζησε όμως και στο πλευρό του δεύτερου συζύγου της, του Μάικλ Τζάκσον. Η μοναχοκόρη του Έλβις Πρίσλεϊ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν με τον θρύλο της ποπ στον γάμο τους. Είπε ότι αντιλήφθηκε τον εθισμό του στα ναρκωτικά το 1995 – μόλις έναν χρόνο μετά το γάμο τους – αφότου κατέρρευσε στη σκηνή, ενώ έκανε πρόβες για μια συναυλία του HBO. Τότε ήταν που έδωσε ένα τελεσίγραφο στον βασιλιά της ποπ – ή τα ναρκωτικά ή εκείνη. Και εκείνος επέλεξε τελικά τον εθισμό του…

Εθισμένη σε παυσίπονα, οπιοειδή και κοκαΐνη

Φαίνεται λοιπόν ότι ο εθισμός ήταν μέρος της ζωής της Λίζας Μαρί Πρίσλεϊ. Και αυτό επιβεβαιώνεται και στον πρόλογο του βιβλίο «The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain», όπου η μοναχοκόρη του Έλβις μίλησε για πρώτη φορά για την εξάρτηση που είχε σε παυσίπονα, οπιοειδή και κοκαΐνη.

Σε κάποιο σημείο έγραψε μάλιστα ότι ήταν «ευγνώμων που ζει σήμερα», ενώ σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου αναφέρει: «Μπορεί να το διαβάσετε αυτό και να αναρωτηθείτε πώς, αφού έχασα κοντινούς μου ανθρώπους, έπεσα κι εγώ θύμα των οπιοειδών. Χρειάστηκε μόνο μια βραχυπρόθεσμη συνταγογράφηση οπιοειδών στο νοσοκομείο για να νιώσω την ανάγκη να συνεχίσω να τα παίρνω».

Ο χαμός του γιου της

Το 2020 τα πάντα άλλαξαν για την Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ καθώς ο μοναχογιός της Μπέντζαμιν αυτοκτόνησε σε ηλικία 28 ετών. Μιλώντας για την απώλεια του γιου της, είχε πει πως κατηγορούσε τον εαυτό της για τον θάνατο του γιου της.

«Κάθε μέρα κατηγορώ τον εαυτό μου για τον θάνατό του» παραδέχτηκε ενώ πρόσθεσε πως «η θλίψη δεν σταματά ή δεν φεύγει με καμία έννοια, έναν χρόνο ή χρόνια μετά την απώλεια. Το πένθος είναι κάτι που θα πρέπει να κουβαλάτε μαζί σας για το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά το τι θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι άνθρωποι. Δεν τον ξεπερνάτε, δεν προχωράτε, τελεία και παύλα».

Ο Μπέντζαμιν, ο οποίος κατά τη μητέρα του έμοιαζε απίστευτα με τον Έλβις, ήταν η μεγάλη αδυναμία της. Ο θάνατος του τη συνέτριψε. «Λάτρευε αυτό το αγόρι, ήταν η αγάπη της ζωής της, αλλά προσπαθούσε να είναι δυνατή για τις τρεις κόρες της», όπως έλεγαν πρόσωπα από το περιβάλλον της.