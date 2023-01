Σοκ προκάλεσε στον κόσμο του Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη το βράδυ της Πέμπτης (12.01.2023). Η ζωή της μόνο κινηματογραφική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, αφού ήταν η μονάκριβη κόρη του βασιλιά του ροκ εν ρολ Έλβις Πρίσλεϊ, προσπάθησε να κάνει την δική της καριέρα, είχε μια πολυτάραχη ζωή και τέσσερις αποτυχημένους γάμους.

Γεννήθηκε την 1η Φλεβάρη του 1968, στο Μέμφις των ΗΠΑ και έφερε μεγάλη χαρά στον βασιλιά του ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ. Της είχε μεγάλη αδυναμία, το ίδιο και εκείνη. Είχαν μια σχέση μοναδική. «Πάντα με ξυπνούσε τα μεσάνυχτα για να τραγουδήσουμε. Ήταν ένας πολύ συναρπαστικός μπαμπάς», είχε δηλώσει η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ στο Good Morning America το 2009 για τον πατέρα της.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε τον Αύγουστο του 1977, κάνοντας την 9χρονη Λίζα Μαρί συνκληρονόμο της περιουσίας του μαζί με τον παππού Βέρνον Πρίσλεϋ και την προγιαγιά Μίνι Μέι Χουντ Πρίσλεϋ. Μετά το θάνατό τους το 1979 και το 1980, έγινε η μοναδική κληρονόμος και κληρονόμησε επίσης την κατοικία του πατέρα της, τη Graceland.

Η όχι και τόσο επιτυχημένη καριέρα

Η ζωή της Λίζας Μαρί Πρίσλεϊ είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και σε αντίθεση με τον μπαμπά της, δεν κατάφερε να έχει διαγράψει μια επιτυχημένη διαδρομή ούτε στο τραγούδι, ούτε στην υποκριτική. Στο πρώτο της άλμπουμ της με τίτλο «To Whom It May Concern», τραγούδησε στο μελαγχολικό «Lights Out» ότι «κάποιος έσβησε τα φώτα εκεί στο Μέμφις. Εκεί έχει ταφεί η οικογένειά μου».

Η Λίζα Μαρί συστήθηκε ως τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ «To Whom It May Concern», το 2003, από το οποίο ξεχώρισε το τραγούδι «Lights Out». Ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «Now What», στο οποίο υπέγραψε 10 τραγούδια, μεταξύ αυτών και μια διασκευή του «Here Today and Gone Tomorrow» των Ramones. Και τα δύο άλμπουμ έφτασαν στο Top 10 του Billboard 200.

Το τρίτο της άλμπουμ «Storm & Grace», που κυκλοφόρησε το 2012 έλαβε καλές κριτικές, ενώ για την προώθηση του η Λίζα Μαρί είχε τραγουδήσει το βασικό σινγκλ, «You Ain’t Seen Nothin’ Yet», στα θρυλικά Sun Studios του Μέμφις, όπου ηχογραφούσε ο πατέρας της.

Η μάχη με τον εθισμό

Στο πρόλογο του βιβλίο «The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain», η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ μίλησε για πρώτη φορά για τον εθισμό της στα παυσίπονα, τα οπιοειδή και την κοκαΐνη. Ο εθισμός ήταν μέρος της ζωής της σταρ από τότε που ήταν παιδί, καθώς ο πατέρας της Έλβις Πρίσλεϊ και ο πρώην σύζυγός της Μάικλ Τζάκσον πέθαναν και οι δύο από επιπλοκές λόγω της χρήσης ναρκωτικών.

Η Λίζα Μαρί ήταν μόλις 9 ετών όταν είδε το πτώμα του πατέρα της πεσμένο με το πρόσωπο προς τα κάτω στο χαλί, και όπως θυμάται, είπε κλαίγοντας: «ο μπαμπάς μου είναι νεκρός».

Lisa Marie Presley: Δύο ημέρες πριν τον θάνατό της είχε πάει στις Χρυσές Σφαίρες και παραπατούσε

Έγραψε μάλιστα ότι ήταν «ευγνώμων που ζει σήμερα», ενώ σε κάποιο σημείο του βιβλίου αναφέρει: «Μπορεί να το διαβάσετε αυτό και να αναρωτηθείτε πώς, αφού έχασα κοντινούς μου ανθρώπους, έπεσα κι εγώ θύμα των οπιοειδών. Χρειάστηκε μόνο μια βραχυπρόθεσμη συνταγογράφηση οπιοειδών στο νοσοκομείο για να νιώσω την ανάγκη να συνεχίσω να τα παίρνω»

Οι 4 αποτυχημένοι γάμοι

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δεν ήταν και πολύ τυχερή στην προσωπική της ζωή, καθώς είχε τέσσερις αποτυχημένους γάμους. Είχε παντρευτεί με τον Ντάνι Κίου, τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μάικλ Ντάγκλας και τον Μάικλ Λοκγουντ. Ενώ για ένα διάστημα ήταν αρραβωνιασμένη και με τον τραγουδιστή Τζον Οσάικα.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και ο Ντάνι Κίου έμειναν παντρεμένοι από το 1988 έως το 1994 και απέκτησαν δύο παιδιά, την κόρη τους Ρίλεϊ και τον γιο τους Μπέντζαμιν. Στην συνέχεια, η κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον το 1994, με τον οποίο είχαν γνωριστεί σε μια συναυλία στο Λας Βέγκας το 1975 αλλά έγιναν ζευγάρι μετά από ένα δείπνο με έναν κοινό τους φίλο στο Λος Άντζελες. Το 2003 παντρεύτηκε τον Νίκολας Κέιτζ, αλλά ο γάμος τους κράτησε μόλις… 107 ημέρες! Στην συνέχεια, παντρεύτηκε τον Μάικλ Λοκγουντ για 10 χρόνια, από το 2006 έως το 2016. Μαζί απέκτησαν τα δίδυμα Φίνλεϊ και Χάρπερ.

Το τελεσίγραφο στον Μάικλ Τζάκσον για τα ναρκωτικά

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν με τον Μάικλ Τζάκσον στον γάμο τους. Είπε ότι αντιλήφθηκε τον εθισμό του στα ναρκωτικά το 1995 – μόλις έναν χρόνο μετά το γάμο τους – αφότου κατέρρευσε στη σκηνή, ενώ έκανε πρόβες για μια συναυλία του HBO. Τότε ήταν που έδωσε ένα τελεσίγραφο στον βασιλιά της ποπ – ή τα ναρκωτικά ή εκείνη. Και εκείνος επέλεξε τελικά τον εθισμό του…

Ο γάμος με τον Νίκολας Κέιτζ που κράτησε μόλις 107 ημέρες

Στη συνέχεια, αρραβωνιάστηκε τον τραγουδιστή Τζον Οσάικα, πριν διακόψει τη σχέση τους μετά την γνωριμία της με τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ. Ο γάμος τους κράτησε μόλις 107 ημέρες με τον Κέιτζ να καταθέτει αίτηση διαζυγίου με την αιτίαση πως δεν κατάφεραν να «σταθεροποιήσουν» ο ένας τη ζωή του άλλου.

Αναφερόμενη στο γάμο τους το 2003, είπε πως «Είχαμε μια σπουδαία σχέση. Ήμασταν και οι δύο κάτι σαν αυτούς τους τσιγγάνους, τους πειρατές τυράννους. Και ο ένας πειρατής παντρεύεται τον άλλον. Θα βουλιάξει το πλοίο. Ήταν ένα από εκείνα τα πράγματα όπου παντρεύεσαι κάποιον ελπίζοντας… είτε να σταθεροποιήσει τη ζωή σου είτε, πρόκειται, να τονίσει όλα όσα συνέβαιναν πριν από αυτό που ήταν προβληματικό. Σε εμάς συνέβη το δεύτερο, αυτό είναι όλο».

Ο χαμός του γιου της

Το 2020 τα πάντα άλλαξαν για την Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ καθώς ο μοναχογιός της Μπέντζαμιν αυτοκτόνησε σε ηλικία 28 ετών. Μιλώντας για την απώλεια του γιου της, είχε πει πως κατηγορούσε τον εαυτό της για τον θάνατο του γιου της.

«Κάθε μέρα κατηγορώ τον εαυτό μου για τον θάνατό του» παραδέχτηκε ενώ πρόσθεσε πως «η θλίψη δεν σταματά ή δεν φεύγει με καμία έννοια, έναν χρόνο ή χρόνια μετά την απώλεια. Το πένθος είναι κάτι που θα πρέπει να κουβαλάτε μαζί σας για το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά το τι θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι άνθρωποι. Δεν τον ξεπερνάτε, δεν προχωράτε, τελεία και παύλα».

Το αναπάντεχο τέλος της

Η τελευταία εμφάνιση της Λίζας Μαρί Πρίσλεϊ ήταν το βράδυ της περασμένης Τρίτης () στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Μπέβερλι Χιλς. Εκείνη και η μητέρα της ήταν εκεί για να δουν τον Όστιν Μπάτλερ να κερδίζει βραβείο για την ερμηνεία του στον ρόλο του Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία «Elvis».

Ο θάνατός της 54χρονης κόρης του Ελβις Πρίσλεϊ διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες όπου μεταφέρθηκε μετά από καρδιακή ανακοπή το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

«Με βαριά καρδιά πρέπει να μοιραστώ τα άσχημα νέα, μας άφησε η όμορφη κόρη μου Λίζα Μαρί», είπε η Πρισίλα Πρίσλεϊ σε δήλωσή της το βράδυ της Πέμπτης. «Ήταν η πιο παθιασμένη, δυνατή και αγαπημένη γυναίκα που γνώρισα ποτέ» πρόσθεσε η μητέρα της, σε σχετική ανακοίνωσή της.