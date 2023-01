Η Λίσα Μαρί Πρέσλεϊ (Lisa Marie Presley), μουσικός, τραγουδίστρια και μοναδικό παιδί του θρύλου του ροκ εν ρολ Έλβις Πρέσλεϊ, πέθανε την Πέμπτη (12.01.2023) έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Δύο νωρίτερα, την περασμένη Τρίτη (10.01.2023), η 54χρονη έδωσε το «παρών» στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ο ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ βραβεύτηκε για τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία «Έλβις».

Στην τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες, η Λίσα Μαρί Πρέσλεϊ (Lisa Marie Presley) πήγε μαζί με την μητέρα της Πρίσιλα Πρέσλεϊ. Η παρουσία της 54χρονης κόρης του βασιλιά του ροκ εν ρολ χαρακτηρίστηκε από πολλά διεθνή ΜΜΕ «ασταθής», καθώς εμφανίστηκε να παραπατά.

Σε ένα από τα βίντεο, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η Λίσα Μαρί Πρέσλεϊ (Lisa Marie Presley) να μιλά σε έναν δημοσιογράφο για την ταινία που αφορά την ζωή του πατέρα της και να ζητά από τον 80χρονο μάνατζερ, Τζέρι Σέλινγκ, που την συνοδεύει να του κρατήσει το χέρι. Παρά την ξαφνική αδιαθεσία που είναι εμφανής στο βίντεο, η 54χρονη προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη.

Δείτε βίντεο:

