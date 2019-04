MadWalk 2019: Όλα όσα συμβαίνουν στο φαντασμαγορικό show που ενώνει μόδα και μουσική! [pics,video]

To MadWalk 2019 by Serkova- The Fashion Music Project, ήρθε για ακόμη μία χρονιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, όπου Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands ενώνουν τις δυνάμεις τους με αγαπημένους καλλιτέχνες για να μας παρουσιάσουν ένα φαντασμαγορικό show.