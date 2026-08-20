Μαίρη Αργυριάδου: Ποζάρει σε θάλασσα της Νάξου και γράφει πως «Η ζωή είναι καλύτερη με μπικίνι»

Η Μαίρη Αργυριάδου βρέθηκε στη Νάξο κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού και μέσα από τις αναρτήσεις της, επιχείρησε να αναδείξει ορισμένες από τις ομορφιές του νησιού. Σε εικόνες που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου, πόζαρε με μπικίνι σε θάλασσα του νησιού και έστειλε το μήνυμα της απόλυτης χαλάρωσης.

Η δημοσιογράφος, που διατηρεί ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα social media, φροντίζει να μοιράζεται συχνά με τους followers της στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο κυκλαδίτικο νησί. Από τις βόλτες και τις εξορμήσεις της μέχρι τις στιγμές χαλάρωσης, η Μαίρη Αργυριάδου απολαμβάνει στο έπακρο το καλοκαίρι της στη Νάξο.

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«Η ζωή είναι καλύτερη με μπικίνι» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. Στην τελευταία από τις εικόνες που δημοσιοποίησε, φαίνονται τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας που επέλεξε η ραδιοφωνική παραγωγός για να κολυμπήσει.

Αναφορικά με δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή της, η Μαίρη Αργυριάδου είχε αναφέρει για τον Κώστα Δόξα προ ημερών: «Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Κώστα. Πάρα πολύ καλοί φίλοι», σε μια προσπάθεια να δώσει τέλος στη φημολογία περί μεταξύ τους σχέσης.