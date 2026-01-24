Μαρία Κίτσου: «Βρήκα τον εαυτό μου στις Άγριες Μέλισσες, έπαθα σοκ όταν διάβασα το σενάριο»

Αποκαλύψεις για τη σειρά που την έδωσε μεγάλη δημοσιότητα, τις Άγριες Μέλισσες έκανε η ηθοποιός Μαρία Κίτσιου.

Καλεσμένη στο πλατό του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν το βράδυ της Παρασκευής η Μαρία Κίτσου. Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις Άγριες Μέλισσες και το ρόλο της Ελένης.

«Όταν πήρα και διάβασα το σενάριο, έπαθα σοκ. Μου άρεσε πάρα πολύ, τρελάθηκα, ήθελα πάρα πολύ να το κάνω», είπε αρχικά η Μαρία Κίτσου.

Η Μαρία Κίτσου είπε στη συνέχεια: «Βρήκα τον εαυτό μου σε αυτή τη σειρά κι είπα ότι μπορώ να το κάνω. Με προβλημάτισε ότι θα ήταν τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα, σχεδόν καθημερινό.

Όλοι συντελεστές ήταν εγγύηση, για κάτι άλλο, παραπάνω. Θεωρώ ότι ο ρόλος μου έδωσε μια ώθηση στο κοινό. Όλοι οι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί. Τους λατρεύω όλους και τους θαύμαζα. Ζήλεψα και άλλους ρόλους».