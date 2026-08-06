Μαρία Κορινθίου: Αισθάνομαι χορτασμένη σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας και ταυτόχρονα μπουχτισμένη

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Μαρία Κορινθίου και μίλησε για τη ζωή της και το πώς βλέπει σήμερα τα πράγματα. Ταυτόχρονα, η γνωστή ηθοποιός σημείωσε ότι τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο αισθάνεται χορτασμένη και μπουχτισμένη.

Η όμορφη καλλιτέχνιδα μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο YouTube. Η Μαρία Κορινθίου, μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από το θέατρο, την τηλεόραση και γενικότερα την έκθεση.

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«Είμαι καταευχαριστημένη, καταευτυχισμένη και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Έχω πατήσει… φρένο. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή μου. Αυτό όλο ήρθε ψυχικά, εγκεφαλικά. Έδωσα εντολή. Σε πολλά πράγματα έδωσα εντολή. Σε ένα από αυτά λοιπόν, ουσιαστικά κάθισα πίσω και γύρισα και είπα “Μαρία, μπροστά στον εαυτό σου αυτή τη στιγμή να ηρεμήσεις”. Να κατεβάσω ταχύτητα, να γαληνέψω, να πάρω μια ανάσα και ουσιαστικά να έχω και μεγαλύτερη διαύγεια, πιο καθαρό μυαλό στο πώς θέλω από δω και στο εξής να δρομολογήσω τη ζωή μου. Δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο στα 20, ούτε στα 30, ούτε στα 40, και στα 50 και στα 60. Θέλω να πω ότι ανά δεκαετία αλίμονο αν δεν αλλάζαμε σαν άνθρωπο», δήλωσε αρχικά η Μαρία Κορινθίου.

«Σίγουρα στα 40 ήταν εκεί που αποφάσισα και γύρισα και είπα και το ουσιαστικά κλείνω και αυτό που ξεκινήσαμε πριν που ξέχασα να το ολοκληρώσω, ότι μετά από αυτού του τύπου ρόλους, στα 40 μου γύρισα και είπα, επειδή μου ξαναγύριζαν προτάσεις τέτοιου τύπου ρόλοι, γύρισα και είπα “θέλω να κάνω το Jordan”. Ήθελα πάντα να το κάνω το Jordan», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η γνωστή ηθοποιός.

«Ξεκίνησα σιγά – σιγά πολλά πράγματα να αναθεωρώ. Φίλτραρα πολλά και άρχισα να κόβω και τη ζωή μου άρχισα να τη βλέπω διαφορετικά. Γενικά αυτή τη στιγμή είμαι σε μία φάση της ζωής μου που είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη για το τι είμαι, ποια είμαι, τι θέλω ακριβώς να κάνω. Δεν έχω καμία ανασφάλεια να δείξω, να αποδείξω, να επιμείνω για το οτιδήποτε.

Όσο πιο μικρή είσαι, νομίζεις ότι πρέπει να αποδείξεις και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αποδείξεις, γιατί και η υποκριτική είναι και εμπειρία. Είμαι πια τόσο χορτασμένη, όντως αισθάνομαι ότι τα έχω κάνει όλα. Δεν το λέω υπεροπτικά. Αισθάνομαι πολύ χορτασμένη σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας και ταυτόχρονα πολύ μπουχτισμένη», κατέληξε η Μαρία Κορινθίου στην ίδια συνέντευξη.