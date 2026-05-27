Μαριάντα Πιερίδη: Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει, είμαι λίγο άτυχη στα προσωπικά μου

Η Μαριάντα Πιερίδη φιλοξενήθηκε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για την καριέρα και την προσωπική ζωή της. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σχέση που έχει με τον γιο της και στη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar» μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Για τα προσωπικά της η Μαριάντα Πιερίδη ανέφερε: «Έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον γιο μου. Όταν εμφανιστεί η γυναίκα της ζωής του, θα είναι ο άντρας της ζωής μου. Είμαι λίγο άτυχη στα προσωπικά μου, κάτι δεν κάνω καλά. Μπορεί να φταίω και εγώ. Έχω πάρα πολλή υπομονή, μέχρι να σκάσω. Αν σκάσω… τελείωσες. Δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, δυστυχώς.

Θα πω “χωρίζουμε” σε κάποιον όταν θα φτάσω στο δικό μου όριο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλων ανθρώπων. Εγώ θα φτάσω άλλη μια ζωή από αυτό… Είμαι “σχεσάκιας”, όταν είμαι σε σχέση δεν μπορώ να κοιτάξω άλλον άνδρα και δυστυχώς έχω την ίδια απαίτηση και από τον άλλον. Όταν εγώ είμαι κυρία απέναντι σου, θέλω να είσαι και εσύ κύριος απέναντι μου» ανέφερε αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη.

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι και τέσσερις γάμοι. Νομίζω είναι τρεις. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Δεν είπα σε όλες τις προτάσεις γάμου “ναι”. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση τρία χρόνια και στο ζητάει, λες “ναι”. Κάπως έτσι έγινε… Μετά κάτι χαλάει. Μπορεί και να παντρευόμουν ξανά, γιατί είμαι του σπιτιού. Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου» τόνισε η Μαριάντα Πιερίδη.

Ξεχωριστή θέση στη ζωή της έχει ο γιος της, Νικόλας, με τη Μαριάντα Πιερίδη να περιγράφει μια απαιτητική αλλά οργανωμένη καθημερινότητα. «Σηκώνομαι 6:30 κάθε μέρα τις καθημερινές», είπε, εξηγώντας πως από νωρίς φροντίζει για το σχολείο του παιδιού της και όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού.

Όπως αποκάλυψε, μέχρι τις 10 το πρωί έχει ήδη ολοκληρώσει μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών της. «Ή θα βάλω κοτόπουλο στον φούρνο ή θα κάνω φακόρυζο ή αρακά ή μακαρόνια. Κάθε μέρα θα έχει φαγητό», είπε, περιγράφοντας την καθημερινή της ρουτίνα που περιλαμβάνει μαγείρεμα, καθάρισμα, γυμναστήριο και τις δραστηριότητες του παιδιού της.

Η συμμετοχή της στο «YFSF» του ΑΝΤ1 αποτελεί για εκείνη μια ξεχωριστή εμπειρία, που συνδυάζει άγχος αλλά και ενθουσιασμό. Όπως είπε, η τηλεόραση την κάνει να νιώθει “σαν παιδί που μπαίνει σε παιδότοπο”, εξηγώντας γιατί απολαμβάνει τόσο πολύ αυτή τη δουλειά.

Το καλοκαίρι για τη γνωστή τραγουδίστρια θα είναι γεμάτο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, σκοπεύει να βρει χρόνο και για τον εαυτό της, προγραμματίζοντας περίπου δέκα ημέρες διακοπών.