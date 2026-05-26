Ευδοκία Ρουμελιώτη: Τώρα θα κάνω τις μεσοθεραπείες μου, θα βάλω τις κρέμες μου, θα κάνω το μπότοξ μου

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη και μίλησε τόσο για τις δυσκολίες της κωμωδίας όσο και στον τρόπο που διατηρείται φρέσκια.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο Λοιπόν και στον Ανδρέα Θεοδώρου, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος έχει ανάγκη την κωμωδία. Παράλληλα, η Ευδοκία Ρουμελιώτη ανέφερε ότι φροντίζει τον εαυτό της κάνοντας θεραπείες και μπότοξ.

«Τώρα θα κάνω τις μεσοθεραπείες μου, θα βάλω τις κρέμες μου, θα κάνω το μπότοξ μου. Λέω στον άντρα μου πως αν με δει να παραμορφώνομαι, να με σταματήσει. Μου αρέσει και η ρυτίδα μου, είναι η ζωή μου», είπε μεταξύ άλλων.

«Ο κόσμος έχει ανάγκη την κωμωδία. Δεν θα ήθελα να κάνω κάτι δραματικό. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, για παράδειγμα, να κάνει επιτυχία μια σειρά εποχής και να γίνονται και άλλες. Να κάνει επιτυχία μια κοινωνική και πάλι το ίδιο. Τώρα χαίρομαι που το παίρνω στην αρχή του. Δεν φοβήθηκα γιατί είμαι και εγώ σε αυτή τη φάση και χαίρομαι πολύ που δουλεύω και με παιδιά. Μου αρέσει πολύ γιατί είναι έξυπνα, μου δίνουν μια φρεσκάδα. Έχω μια αβεβαιότητα στο γύρισμα και αυτό μου θυμίζει λίγο θέατρο, γιατί δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα παιδιά κάθε φορά στο γύρισμα. Και αυτό έχει μια αλήθεια που με γοητεύει», πρόσθεσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Βέβαια η κωμωδία είναι πιο δύσκολη. Εγώ για αυτό αποφεύγω την κωμωδία. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις τον άλλον να γελάσει και να βγει από ένα βαθύ και βαρύ πρόβλημα που έχει. Πιστεύω ότι πιο εύκολα ταυτίζεται στη θλίψη. Συγκινείται πιο εύκολα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να τον συνεπάρει μια δραματική σειρά» πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.