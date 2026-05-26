Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Δώρα Παντέλη: Έκανα καισαρική, θα μπορούσα να χάσω τη μήτρα μου αν είχα γεννήσει φυσιολογικά

«Θα έχανα πολύ αίμα και θα αναγκαζόντουσαν πάλι να μου κάνουν καισαρική», είπε ακόμα
Δώρα Παντέλη
H Δώρα Παντέλη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Δώρα Παντέλη και μίλησε για τη γέννηση του μωρού της, το οποίο εδώ και 10 μήνες έχει αλλάξει τη ζωή της.

Η γνωστή αθλητικογράφος ήταν καλεσμένη την Τρίτη (26.05.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε τόσο για την καριέρα της όσο και για την προσωπική της ζωή. Μάλιστα, η Δώρα Παντέλη εξομολογήθηκε – μεταξύ άλλων – στην Κατερίνα Καινούργιου ότι αναγκάστηκε να κάνει καισαρική τομή για να γεννήσει.

«Έκανα καισαρική, γιατί το παιδί ήταν πολύ μεγάλο και δεν είχε γυρίσει. Μου είπε ο γιατρός μου ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε για φυσιολογικό τοκετό, αλλά δεν ήθελε να το ρισκάρουμε», είπε αρχικά η Δώρα Παντέλη.

«Εν τέλει, αφού έγινε η καισαρική και είχα πρόβλημα και επιπλοκές στην καισαρική, μου είπαν ότι αν είχα επιλέξει να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό θα υπήρχε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού και θα έχανα πολύ αίμα και θα αναγκαζόντουσαν πάλι να μου κάνουν καισαρική και θα είχα πρόβλημα και μετά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Δώρα Παντέλη επισήμανε: «Θα μπορούσα να χάσω τη μήτρα μου αν είχα πάει να γεννήσω φυσιολογικά και τελικά θα αναγκαζόμουν να κάνω χειρουργείο, δεν θα είχαμε προλάβει».

«Ο γιος μου είναι δέκα μηνών, αλλά είναι μεγάλο παιδί», είπε ακόμα η Δώρα Παντέλη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
134
100
91
88
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Πενέλοπε Κρουζ: Η σοκαριστική αποκάλυψη στις Κάννες – «Νόμιζα ότι θα πεθάνω από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»
«Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε για το γύρισμα, μου φορούσαν την περούκα, και ξαφνικά μου λένε: "Ω, απ' ό,τι φαίνεται έχεις ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλο"», δήλωσε η ηθοποιός
Πενέλοπε Κρουζ
Newsit logo
Newsit logo