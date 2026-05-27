Τάσος Κωστής: Μου λείπει η συντροφικότητα, ένας άνθρωπος δίπλα μου γιατί δεν είναι καλή η μοναξιά

"Εκεί ένιωσα την μοναξιά, δεν είχα έναν άνθρωπο να μοιραστώ τη χαρά μου" περιγράφει ο Τάσος Κωστής
Για την απώλεια της συζύγου του και για την επόμενη ημέρα δίχως εκείνην μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Τάσος Κωστής στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη δημοσιογράφο Λιλή Πυράκη, το πρωινό της Τετάρτης, για το STAR.

“Ο χρόνος απαλύνει τον πόνο της απώλειας, αλλά δεν φεύγει. Δεν φεύγει ο πόνος. Μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια. Όταν άρχισε να ελαφραίνει με τον χρόνο, την αποδέχθηκα αλλά λέω ευχαριστώ που υπήρξε στη ζωή μου και που ήμασταν μαζί τόσα χρόνια” δήλωσε αρχικά ο έμπειρος ηθοποιός.

“Δεν είμαστε τώρα, πρέπει να αποδεχτώ την απώλεια. Πρέπει όμως και να ζω με την ανάμνηση ότι είχα πάντα έναν άνθρωπο δίπλα μου πάρα πολύ ωραίο. Να το πω διαμάντι; Πως να το πω; Κάπως να το πω”.

“Αυτό που μου λείπει είναι η συντροφικότητα. Ένας άνθρωπος δίπλα μου, γιατί δεν είναι καλή η μοναξιά. Ας πούμε, τώρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και πήρα πολλή αγάπη. Είχε πολύ συγκίνηση και έπεσε πολύ κλάμα στο φεστιβάλ”.

“Αλλά όταν γύρισα στο ξενοδοχείο, εκεί ένιωσα την μοναξιά. Δεν είχα έναν άνθρωπο να μοιραστώ τη χαρά μου” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Τάσος Κωστής στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

