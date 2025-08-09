Μαρίνα Σάττι: Η αποκάλυψη που έκανε για τις διακοπές της και το φαγητό που μαγείρεψε και δεν πέτυχε

Η Μαρίνα Σάττι έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη σε ένα τοπικό μέσο και αποκάλυψε ότι φέτος για πρώτη φορά θα κάνει διακοπές για 20 ολόκληρες ημέρες.

Παράλληλα, η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε στην εκπομπή «Χαμηλή Πτήση» του Ionian TV ότι μαγείρεψε φιλέτο αλλά δεν της πέτυχε. Αντιθέτως, οι φακές που έφτιαξε ήταν νόστιμες. Η Μαρίνα Σάττι έδωσε τη συνέντευξη αυτή λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία που θα δώσει στις 12 Αυγούστου στη Ζάκυνθο.

«Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω διακοπές για 20 ημέρες. Πραγματικά πρώτη φορά. Ενδιάμεσα έχουμε και συναυλίες αλλά εντάξει σιγά σιγά προσπαθώ να φτιάξω κι άλλα πράγματα στη ζωή μου.

Έχω μαγειρέψει κιόλας δυο μέρες, οι φακές καλά πήγαν, αλλά το φιλέτο ας μη το συζητήσουμε», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων η Μαρίνα Σάττι.

Πρόσφατα, η γνωστή τραγουδίστρια είχε δείξει την ενόχλησή της, κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας που πραγματοποίησε στη Σιάτιστα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια σταμάτησε να τραγουδάει και απευθυνόμενη σε θεατή που βρισκόταν στις πρώτες θέσεις τον ρώτησε γιατί δεν φεύγει, εφόσον έδειχνε να μην του αρέσει το πρόγραμμα.