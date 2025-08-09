Lifestyle

Μαρίνα Σάττι: Η αποκάλυψη που έκανε για τις διακοπές της και το φαγητό που μαγείρεψε και δεν πέτυχε

«Προσπαθώ να φτιάξω κι άλλα πράγματα στη ζωή μου», παραδέχτηκε ακόμα
H Μαρίνα Σάττι
H Μαρίνα Σάττι / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Μαρίνα Σάττι έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη σε ένα τοπικό μέσο και αποκάλυψε ότι φέτος για πρώτη φορά θα κάνει διακοπές για 20 ολόκληρες ημέρες.

Παράλληλα, η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε στην εκπομπή «Χαμηλή Πτήση» του Ionian TV ότι μαγείρεψε φιλέτο αλλά δεν της πέτυχε. Αντιθέτως, οι φακές που έφτιαξε ήταν νόστιμες. Η Μαρίνα Σάττι έδωσε τη συνέντευξη αυτή λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία που θα δώσει στις 12 Αυγούστου στη Ζάκυνθο.

«Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω διακοπές για 20 ημέρες. Πραγματικά πρώτη φορά. Ενδιάμεσα έχουμε και συναυλίες αλλά εντάξει σιγά σιγά προσπαθώ να φτιάξω κι άλλα πράγματα στη ζωή μου.

Έχω μαγειρέψει κιόλας δυο μέρες, οι φακές καλά πήγαν, αλλά το φιλέτο ας μη το συζητήσουμε», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων η Μαρίνα Σάττι.

Πρόσφατα, η γνωστή τραγουδίστρια είχε δείξει την ενόχλησή της, κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας που πραγματοποίησε στη Σιάτιστα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια σταμάτησε να τραγουδάει και απευθυνόμενη σε θεατή που βρισκόταν στις πρώτες θέσεις τον ρώτησε γιατί δεν φεύγει, εφόσον έδειχνε να μην του αρέσει το πρόγραμμα.

Αν τα χάσατε
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo