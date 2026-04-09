Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Marseaux: Το ταξίδι της στη Ρώμη για το Πάσχα και τα στιγμιότυπα που παραπέμπουν στο νέο της τραγούδι

Η καλλιτέχνιδα γεύτηκε την ιταλική κουζίνα και έκανε βαρκάδα
Η Marseaux στη Ρώμη
Η Marseaux στη Ρώμη

Στη Ρώμη αποφάσισε να ταξιδέψει η Marseaux για τις διακοπές του Πάσχα, με την καλλιτέχνιδα να απολαμβάνει όμορφες στιγμές στην ιταλική πρωτεύουσα.

Μετά από ένα έντονο πρόγραμμα κι με την συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, αποφάσισε να ξεφύγει λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι σε μια από τις αγαπημένες της χώρες.

Η Marseaux κοινοποίησε μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media, με την ίδια να ποζάρει φορώντας ένα λευκό μακρύ φόρεμα και πίνοντας γρανίτα λεμόνι, όπως θα τιτλοφορείται και το νέο της τραγούδι.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να επισκεφτεί το Βατικανό όπου έδειχνε εντυπωσιασμένη από την Capella Sistina, και να κάνει βαρκάδα.

Σε συνέντευξή της στο Gala η ίδια είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Έχω νιώσει πολλές φορές, ακόμα και τώρα, ότι λόγω του προγράμματός μου ίσως δεν μπορώ να κάνω πράγματα που κάνουν άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Για παράδειγμα, Παρασκευή και Σάββατο που οι πιο πολλοί βγαίνουν, για μένα είναι οι πιο δύσκολες μέρες. Έχω διπλές παραστάσεις και μετά εμφανίζομαι στο Κέντρο Αθηνών, όπου ανοίγω το πρόγραμμα για τη Δέσποινα Βανδή και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

μαρσο

μαρσό

@marseaux.wnc

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟ

♬ suono originale – Trick Trock

Οπότε δεν βγαίνω, γιατί ξέρω ότι δεν θα ξυπνάω το πρωί και δεν θα ξεκουράσω τη φωνή μου. Τραβάω και αυτό το άγχος. Παρ’ όλα αυτά έχω ζήσει και έχω νιώσει πράγματα μέσα από τη δουλειά μου και την αγάπη του κόσμου που δεν τα έχουν ζήσει άλλοι νέοι. Οπότε αυτό κάπως ισορροπείται», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
97
69
52
44
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Το συγκινητικό βίντεο του TikToker Γιάννη Αεράκη που πάσχει από καρκίνο – «Αν μπορείτε να χαμογελάτε, να το κάνετε κάθε μέρα, μην έχετε τίποτα δεδομένο»
«Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις, από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα, από το τι θα φας, όλα έχουν αξία», είπε εκείνος
Ο Γιάννης Αεράκης
Η Άννα Κορακάκη γιόρτασε τα 30α της γενέθλια με τον σύζυγό και την 2 μηνών κόρη της – «Καμία νίκη δε συγκρίνεται με αυτό»
Στην ανάρτησή της φαίνεται αγκαλιά με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη και την δυο μηνών κόρη της και τονίζει πως τίποτα δε μπορεί να συγκριθεί με την ζωή της πλέον
Η Άννα Κορακάκη με τον σύζυγό της και την κόρη τους
Newsit logo
Newsit logo