Marseaux: Το ταξίδι της στη Ρώμη για το Πάσχα και τα στιγμιότυπα που παραπέμπουν στο νέο της τραγούδι

Στη Ρώμη αποφάσισε να ταξιδέψει η Marseaux για τις διακοπές του Πάσχα, με την καλλιτέχνιδα να απολαμβάνει όμορφες στιγμές στην ιταλική πρωτεύουσα.

Μετά από ένα έντονο πρόγραμμα κι με την συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, αποφάσισε να ξεφύγει λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι σε μια από τις αγαπημένες της χώρες.

Η Marseaux κοινοποίησε μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media, με την ίδια να ποζάρει φορώντας ένα λευκό μακρύ φόρεμα και πίνοντας γρανίτα λεμόνι, όπως θα τιτλοφορείται και το νέο της τραγούδι.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να επισκεφτεί το Βατικανό όπου έδειχνε εντυπωσιασμένη από την Capella Sistina, και να κάνει βαρκάδα.

Σε συνέντευξή της στο Gala η ίδια είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Έχω νιώσει πολλές φορές, ακόμα και τώρα, ότι λόγω του προγράμματός μου ίσως δεν μπορώ να κάνω πράγματα που κάνουν άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Για παράδειγμα, Παρασκευή και Σάββατο που οι πιο πολλοί βγαίνουν, για μένα είναι οι πιο δύσκολες μέρες. Έχω διπλές παραστάσεις και μετά εμφανίζομαι στο Κέντρο Αθηνών, όπου ανοίγω το πρόγραμμα για τη Δέσποινα Βανδή και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Οπότε δεν βγαίνω, γιατί ξέρω ότι δεν θα ξυπνάω το πρωί και δεν θα ξεκουράσω τη φωνή μου. Τραβάω και αυτό το άγχος. Παρ’ όλα αυτά έχω ζήσει και έχω νιώσει πράγματα μέσα από τη δουλειά μου και την αγάπη του κόσμου που δεν τα έχουν ζήσει άλλοι νέοι. Οπότε αυτό κάπως ισορροπείται», ανέφερε η τραγουδίστρια.