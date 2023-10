Τα «Φιλαράκια» αποτελούν αναμφισβήτητα μια από τις πιο πετυχημένες σειρές όλων των εποχών και η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Μάθιου Πέρι έχει σοκάρει τους απανταχού fans. Φυσικά, σοκαρισμένοι είναι και οι δημιουργοί-παραγωγοί των Friends, Marta Kauffman και David Crane αλλά και ο σκηνοθέτης-παραγωγός, Kevin Bright.

Σε κοινή τους δήλωση, οι δημιουργοί των αγαπημένων μας Friends είπαν τα καλύτερα για τον Μάθιου Πέρι, μιλώντας για το δικό τους «Φιλαράκι» και για το πώς πέρασαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας τους, στα οποία ο ηθοποιός κατάφερε να κάνει δικό του τον ρόλο του Chandler Bing.

«Θα κρατάμε πάντα μαζί μας τη χαρά, το φως, την εκτυφλωτική ευφυΐα του σε κάθε στιγμή – όχι μόνο στη δουλειά του, αλλά και στη ζωή», είπαν μεταξύ άλλων οι δημιουργοί και παραγωγοί των Friends, χρησιμοποιώντας τον τρόπο που ονόμαζαν κάθε επεισόδιο της σειράς με έναν συγκινητικό τρόπο, λέγοντας ότι ο θάνατος του Μάθιου Πέρι «ήταν πράγματι The One Where Our Hearts Are Broken».

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά, βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Μάθιου. [Μας] φαίνεται ακόμα απίστευτο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι νιώθουμε ευλογημένοι που τον είχαμε ως μέρος της ζωής μας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

«Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο. Είναι κλισέ να πούμε ότι ένας ηθοποιός κάνει έναν ρόλο δικό του, αλλά στην περίπτωση του Μάθιου, δεν υπάρχουν πιο αληθινά λόγια. Από την ημέρα που τον ακούσαμε για πρώτη φορά να ενσαρκώνει τον ρόλο του Chandler Bing, δεν υπήρχε κανένας άλλος για εμάς.

Θα κρατάμε πάντα μαζί μας τη χαρά, το φως, την εκτυφλωτική ευφυΐα του σε κάθε στιγμή – όχι μόνο στη δουλειά του, αλλά και στη ζωή. Ήταν πάντα το πιο αστείο άτομο στον χώρο. Ήταν ο πιο γλυκός, με δοτική και ανιδιοτελή καρδιά», συμπληρώνουν στη συγκινητική ανακοίνωσή τους.

«Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στην οικογένεια και στους φίλους του. Τα νέα αυτά είναι πράγματι The One Where Our Hearts Are Broken», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους με τον χαρακτηριστικό τρόπο της ονομασίας των επεισοδίων της σειράς.

Με πληροφορίες από Deadline