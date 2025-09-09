Μπίλι Πόρτερ: Διαγνώστηκε με σήψη και έπεσε πρόωρα η αυλαία στο «Καμπαρέ» του Μπρόντγουεϊ

Ο βραβευμένος με Tony ηθοποιός Μπίλι Πόρτερ (Billy Porter) αναρρώνει, έπειτα από μία σοβαρή περιπέτεια υγείας, καθώς διαγνώστηκε με σήψη. Η ξαφνική αυτή εξέλιξη αναγκάζει τους παραγωγούς, να ρίξουν πρόωρα αυλαία στην επιτυχημένη παραγωγή του μιούζικαλ «Καμπαρέ» στο Μπρόντγουεϊ, στην οποία ο Πόρτερ είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε την Κυριακή από τους παραγωγούς της παράστασης, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο ηθοποιός Μπίλι Πόρτερ βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης. «Οι γιατροί του είναι βέβαιοι ότι θα αναρρώσει πλήρως, αλλά τον συμβούλεψαν να ακολουθήσει ένα ήρεμο πρόγραμμα τις επόμενες δύο εβδομάδες» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο Πόρτερ και η δύο φορές υποψήφια για Olivier Μαρίσα Γουάλας (Marisha Wallace) ανέλαβαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Emcee και της Sally Bowles αντίστοιχα, διαδεχόμενοι τον Όρβιλ Πεκ (Orville Peck) και την Εύα Νομπλεζάντα (Eva Noblezada).

Πρόκειται για την ίδια παραγωγή του μιούζικαλ που ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο και σάρωσε τα βραβεία Ολίβιε το 2022, με τους Έντι Ρέντμεϊν (Eddie Redmayne) και Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Πόρτερ όσο και η Γουάλας είχαν προηγουμένως πρωταγωνιστήσει και στην παραγωγή του Γουέστ Εντ.

Παρά τη μεγάλη αναγνώριση που έλαβε, καταγράφηκε μείωση στις πωλήσεις εισιτηρίων. Σύμφωνα με τους New York Times, οι εβδομαδιαίες εισπράξεις της παράστασης έφτασαν στο υψηλότερο σημείο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο του 2024, αλλά είχαν πέσει στα 505.142 δολάρια στο τέλος Αυγούστου. Ως αποτέλεσμα, η παράσταση θα ρίξει αυλαία με αρνητικό πρόσημο στις 21 Σεπτεμβρίου, αντί για τις 19 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παραγωγός ‘Ανταμ Σπιρς (Adam Speers), δήλωσε ότι ήταν μια «δύσκολη απόφαση».

«Ο Μπίλι ήταν ένας εξαιρετικός Emcee, φέρνοντας το χαρακτηριστικό του πάθος και το αξιόλογο ταλέντο του. Ευχόμαστε στον Μπίλι ταχεία ανάρρωση και ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί του στο άμεσο μέλλον», ανέφερε.

Οι Μάρτι Λότερ (Marty Lauter) και Ντέιβιντ Μερίνο (David Merino), θα μοιραστούν τον ρόλο του Πόρτερ στις τελευταίες παραστάσεις, σύμφωνα με τον Guardian.