Μπραντ Πιτ: Η Ύδρα σε ρυθμούς προετοιμασίας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του χολιγουντιανού σταρ

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα φυσικά πλατό που δημιουργούνται
Οι προετοιμασίες στην Ύδρα για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα με τον Μπραντ Πιτ / Πηγή φωτογραφίας: hydraspoliteia1.blogspot.com

«Αέρας» Χόλιγουντ έχει αρχίσει να «φυσάει» στην Ύδρα, καθώς σε λίγες ημέρες αρχίζουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

Τα γυρίσματα του φιλμ «The Riders» αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τον Μάρτιο του 2026. Η Ύδρα, όπου θα γυριστούν τα πλάνα με τον Μπραντ Πιτ, έχει μετατραπεί σε ένα υπαίθριο πλατό και τις πρώτες εικόνες δημοσίευσε το hydraspoliteia1.blogspot.com.

Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Τιμ Γουίντον και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέργκερ. Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Φρεντ Σκάλι, έναν άνδρα που αναζητά τη σύζυγό του η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. 

Κάποια πλάνα από το σκηνικό που ετοιμάζεται στην Ύδρα / Πηγή φωτογραφίας: hydraspoliteia1.blogspot.com
Ο Μπραντ Πιτ θα καταφθάσει στο νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας / Πηγή φωτογραφίας: hydraspoliteia1.blogspot.com
Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια χολιγουντιανή παραγωγή επιλέγει την Ελλάδα για γυρίσματα / Πηγή φωτογραφίας: hydraspoliteia1.blogspot.com

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ύδρας, Γιώργο Κουκουδάκη, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι, στο ρολόι, στο καμπαναριό και στην ταβέρνα «Λούλου». 

Τα σοκάκια, οι πλατείες και τα παραδοσιακά κτίρια μεταμορφώνονται σε φυσικά πλατό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει τη γοητεία της Ύδρας με τη μαγεία του κινηματογράφου.

