Μπραντ Πιτ: Η Ύδρα σε ρυθμούς προετοιμασίας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του χολιγουντιανού σταρ

«Αέρας» Χόλιγουντ έχει αρχίσει να «φυσάει» στην Ύδρα, καθώς σε λίγες ημέρες αρχίζουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ.

Τα γυρίσματα του φιλμ «The Riders» αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τον Μάρτιο του 2026. Η Ύδρα, όπου θα γυριστούν τα πλάνα με τον Μπραντ Πιτ, έχει μετατραπεί σε ένα υπαίθριο πλατό και τις πρώτες εικόνες δημοσίευσε το hydraspoliteia1.blogspot.com.

Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Τιμ Γουίντον και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέργκερ. Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Φρεντ Σκάλι, έναν άνδρα που αναζητά τη σύζυγό του η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ύδρας, Γιώργο Κουκουδάκη, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι, στο ρολόι, στο καμπαναριό και στην ταβέρνα «Λούλου».

Τα σοκάκια, οι πλατείες και τα παραδοσιακά κτίρια μεταμορφώνονται σε φυσικά πλατό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει τη γοητεία της Ύδρας με τη μαγεία του κινηματογράφου.