Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά και οι φήμες που ήθελαν την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Σαμ Ασγκάρι να περνάνε σοβαρή κρίση στον γάμο τους, παρόλο που είναι μόνο έναν χρόνο παντρεμένοι, βγαίνουν αληθινές.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι αποκάλυψαν στο πρακτορείο TMZ ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Σαμ Ασγκάρι τσακώθηκαν άσχημα μετά από μία φήμη απιστίας της 41χρονης διάσημης τραγουδίστριας, 14 μήνες μετά τον γάμο τους. Ο 29χρονος ηθοποιός φαίνεται να πίστεψε αυτές τις φήμες, ακόμα και αν δεν έχουν επιβεβαιωθεί, με αποτέλεσμα να τραβήξει το σχοινί στα άκρα.

«Ήταν θέμα χρόνου για τον Σαμ να ζητήσει διαζύγιο», αναφέρει πηγή στο TMZ, ενώ η ίδια αποκαλύπτει πως η Μπρίτνεϊ γινόταν πολλές φορές βίαιη απέναντι στον νεαρό σύζυγό της!

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι ήρθε πολύ κοντά τον Οκτώβριο του 2016 μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ και παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022.

Η Page Six υποστηρίζει ότι το προγαμιαίο συμβόλαιο που είχαν υπογράψει με πρωτοβουλία της τραγουδίστριας προβλέπει πως «όσα χρήματα έχει βγάλει πριν τον γάμο με τον Ασγκάρι είναι προστατευμένα».

Κι αυτό επειδή δημοσιεύματα θέλουν τον 29χρονο ηθοποιό να ζητά να «σπάσει» το προγαμιαίο συμβόλαιο προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο από την περιουσία της Μπρίτνεϊ, που υπολογίζεται σε 60 εκατομμύρια δολάρια.

