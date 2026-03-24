Νικολέττα Ράλλη για Μιχάλη Ανδρούτσο: Είμαστε πολύ καλά μετά τον χωρισμό, είμαι ευνοημένη από δημοσιογράφους

Η Νικολέττα Ράλλη παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, το βράδυ της Δευτέρας (23-03-2026) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο. Οι δυο τους ήταν μαζί για 7 χρόνια και είχαν αποκτήσει μια κόρη. Το παιδί, παραμένει και για τους δύο, η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή τους. Οι σχέσεις τους, όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, παραμένουν καλές.

«Είμαστε πολύ καλά μετά τον χωρισμό, δεν γράφτηκε κάτι το οποίο με έκανε να εκπλαγώ ή να στενοχωρηθώ. Και με όσα γράφονται κατά καιρούς για εμένα, είμαι πολύ ευνοημένη θεωρώ από τους δημοσιογράφους. Μπορεί να παίζει ρόλο το ότι έχω ασχοληθεί με την τηλεόραση, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ευγενικοί και με σεβασμό», είπε η Νικολέττα Ράλλη.

«Όταν γίνεσαι γονιός, σκέφτεσαι το παιδί σου για το οτιδήποτε. Ακόμη που είμαι εδώ σκέφτομαι το παιδί μου….» πρόσθεσε η Νικολέττα Ράλλη.

«Έχω να δω τηλεόραση τρεις μήνες, δεν ξέρω γιατί; Έτυχε και είχα πάρα πολλή δουλειά. Είχα χάσει τον μπαμπά μου, έλειπα συνέχεια και είναι τελείως άλλο το πρόγραμμά μου», συμπλήρωσε η Νικολέττα Ράλλη σε τηλεοπτικές της δηλώσεις.

«Ο Μιχάλης τα κατανοεί και τα ακούει όλα. Νομίζω ότι μπορώ να του πω το οτιδήποτε. Αυτός μπορεί να μη νιώθει τόσο άνετα γιατί δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος», είχε εξομολογηθεί η Νικολέττα Ράλλη για τον πρώην σύζυγό της σε συνέντευξη στο Buongiorno τον Μάιο του 2025.