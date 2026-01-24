Νίκος Μωραϊτης για Πασχάλη Τερζή: Είναι τρομερά έντιμο και δύσκολο το να αποσυρθείς

«Βρίσκω ευφυές το τραγούδι του Ακύλα», σχολίασε ο Νίκος Μωραΐτης, μιλώντας για τον νεαρό τραγουδιστή που θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision, ενώ μίλησε και για τον Πασχάλη Τερζή.

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα έδωσε συνέντευξη ο Νίκος Μωραΐτης το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον Πασχάλη Τερζή.

«Βρίσκω ευφυές το τραγούδι του Ακύλα. Κάνει τραγούδι αυτή τη σπασμένη σε κομμάτια εποχή που ζούμε», είπε αρχικά ο Νίκος Μωραϊτης.

Ο Νίκος Μωραΐτης είπε στη συνέχεια: «Το νέο τραγούδι που έγραψα για τον Αντώνη Ρέμο έχει δύναμη, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γράψω κάτι τόσο δυνατό ξανά».

Παράλληλα, ο γνωστός στιχουργός σχολίασε το γεγονός ότι ο Πασχάλης Τερζής ετοιμάζει ένα νέο τραγούδι με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

«Λέει ο άνθρωπος ένα τραγούδι, έχει αποσυρθεί. Είναι τρομερά έντιμο και τρομερά δύσκολο το να αποσυρθείς. Δεν θέλει να συμμετέχει σε όλο αυτό. Μας βγάζει ένα τραγούδι να το χαρούμε, να τον χαρούμε και να τον αφήσουμε στην ησυχία του. Αυτό προτείνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ακόμα γράφω τραγούδια έχοντας στο μυαλό μου τον Δημήτρη Μητροπάνο. Αν δεν υπήρχε ο Ρέμος, θα ήμουν ανάπηρος καλλιτεχνικά», παραδέχτηκε στη συνέχεια ο Νίκος Μωραΐτης.