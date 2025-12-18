Lifestyle

Ο Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο παρουσιαστής της τελετής απονομής των BAFTA Film Awards 2026

Ο Άλαν Κάμινγκ, διαδέχεται στη θέση του παρουσιαστή τον ηθοποιό Ντέιβιντ Τέναντ
Ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος ηθοποιός και παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ
Ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος ηθοποιός και παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ / Photo by Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Content Services

Ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος ηθοποιός και παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ θα είναι ο οικοδεσπότης της τελετής απονομής των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου – BAFTA Film Awards 2026.

Ο Άλαν Κάμινγκ, διαδέχεται στη θέση του παρουσιαστή στην τελετή απονομής των βραβείων BAFTA, τον ηθοποιό Ντέιβιντ Τέναντ.

Η τελετή απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά στο Royal Festival Hall του Southbank Centre στο Λονδίνο, είναι μια από τις σημαντικότερες βραδιές της χρονιάς για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και τιμά τα καλύτερα ταλέντα εντός και εκτός οθόνης σε όλο τον κόσμο. Η τελετή θα μεταδοθεί στο BBC One και στο BBC iPlayer την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Ο Κάμινγκ είναι γνωστός από ρόλους του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Στις αξιομνημόνευτες ερμηνείες του περιλαμβάνονται ο ρόλος στο βραβευμένο με Tony και Olivier Cabaret, καθώς και ο πρωταγωνιστικός στη σειρά του CBS The Good Wife, για την οποία κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Β’ Ανδρικού Ρόλου, καθώς και ένα Emmy για το έργο του ως εκτελεστικός παραγωγός.

Πιο πρόσφατα έχει γοητεύσει το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως ως παρουσιαστής και παραγωγός της σειράς The Traitors, για την οποία έχει κερδίσει τέσσερα Emmy και δύο βραβεία Critics’ Choice.

