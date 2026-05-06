Μαρίνα Βερνίκου: Ο πατέρας μου, μου έμαθε να κάνω πράγματα που δεν κάνουν οι άλλοι και να μη φοβάμαι

«Έβλεπα πάντα τις γιαγιάδες μου που προσπαθούσαν να βοηθάνε τον κόσμο, όσο μπορούσαν η καθεμία με τον δικό της τρόπο, οπότε αυτό ήταν κάτι που το είχα μέσα μου από μικρή. Μου αρέσει γενικά η προσφορά στον συνάνθρωπο» περιέγραψε μεταξύ άλλων στο TLIFE, η Μαρίνα Βερνίκου, στη συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε στις 6 Μαΐου 2026.

Ο Χρήστος Κούτρας, συνάντησε την Μαρίνα Βερνίκου στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες μετά τα εγκαίνιά του. Οι εικόνες της καταξιωμένης φωτογράφου από διάφορα σημεία της Ελλάδας, αποτυπώνονται σε χρηστικά αντικείμενα όπως τσάντες, κούπες, πετσέτες, με στόχο την προώθηση της χώρας μας.

Η Μαρίνα Βερνίκου, μίλησε για την διαδικτυακή δημοπρασία έργων τέχνης που διοργανώνει η Creaid -στην οποία είναι πρόεδρος η ίδια- προκειμένου να ενισχυθεί το Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».

«Είναι η 8η δημοπρασία, 11η χρονιά της Creaid. Έχουμε δώσει στο Νοσοκομείο Παίδων, που θα πάνε και όλα τα έσοδα και αυτής της δημοπρασίας, πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ έως τώρα. Συνεχίζουμε και θέλουμε τη στήριξη όλων. Η δημοπρασία ξεκινάει διαδικτυακά σήμερα και αξίζει όποιος μας βλέπει να μπει να δει τα έργα που έχουν κάνει πάνω από 120 καλλιτέχνες με θέμα τον έρωτα.

«Δίκοπο μαχαίρι» το οικογενειακό όνομα

«Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, όλα είναι δίκοπο μαχαίρι. Έχουν όλα τα καλά τους και τα κακά τους. Άρα, το ίδιο θα έλεγα και γι’ αυτό. Μερικές φορές βοηθάει, μερικές φορές δεν βοηθάει. Πρέπει να καταξιωθείς για να αρχίσει να σε σέβεται ο κόσμος στις τέχνες. Πρέπει να αρέσει πολύ η δουλειά σου».

Επίσης, τόνισε πως με την παρότρυνση του πατέρα της επέλεξε να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο, αντί να ασχοληθεί με τις οικογενειακές επιχειρήσεις.

«Ο πατέρας μου είχε την άποψη ότι τα παιδιά δεν πρέπει να δουλεύουν για τους γονείς τους. Και ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό για το οποίο ήρθε στον κόσμο να κάνει… και δεν με πίεσε ποτέ. Μου είχε πει “εγώ είμαι εδώ, ό,τι θέλεις θα σε στηρίξω, να κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι”… Μου έμαθε και να ταξιδεύω και να κάνω πράγματα που δεν κάνουν οι άλλοι και να μη φοβάμαι. Οπότε είναι κάτι οικογενειακό κι αυτό».

Η συζήτηση επεκτείνεται στο μεγάλο της πάθος για τα ταξίδια, έχοντας ήδη επισκεφθεί 147 χώρες φωτογραφίζοντας τες, καθώς και στην προσωπική της ζωή. Περιγράφει τον εαυτό της ως έναν καθημερινό άνθρωπο που διατηρεί μια σχέση ελευθερίας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά της, ενώ αποδίδει την επιτυχία του 23χρονου δεσμού με τον σύζυγό της Μίλτο Καμπουρίδη, στον αμοιβαίο θαυμασμό, τον σεβασμό και τον προσωπικό χώρο.

«Θεωρώ ότι είναι λάθος να διαβάζεις τα παιδιά σου. Δεν το έκανα ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που λέω ότι είναι λάθος… Προφανώς οτιδήποτε κάνεις για τα παιδιά σου είναι καλό, απλά θεωρώ ότι δεν κάνει καλό στη σχέση. Γενικά δεν θέλω να είμαι ο κακός του σπιτιού, ο αστυνομικός του σπιτιού. Δεν μ’ αρέσει αυτός ο ρόλος. Δεν μου άρεσε ποτέ και θεωρώ ότι το να διαβάζεις τα παιδιά… κάπως χαλάει τη σχέση.

Ο θαυμασμός θεωρώ είναι το μυστικό για έναν γάμο. Για μένα είναι το νούμερο ένα. Να θαυμάζεις και να σέβεσαι τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Και να του αφήνεις και την ελευθερία του. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτά που θέλει, όποτε θέλει. Να είναι βασικά ο άντρας σου ή ο σύζυγός σου, ο καλύτερός σου φίλος».