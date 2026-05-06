Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της έγινε 3 και το γιόρτασαν με μία εντυπωσιακή τούρτα – Δείτε εικόνες

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και χαρούμενη στιγμή έζησε η Ιωάννα Μαλέσκου, καθώς η αγαπημένη της κόρη, Μαρίλια, έκλεισε τα τρία της χρόνια και εκείνη φρόντισε να της ετοιμάσει ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι γενεθλίων.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, γιόρτασε τη σημαντική αυτή μέρα μαζί με αγαπημένους φίλους και συγγενείς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη χρώματα, χαμόγελα και παιχνιδιάρικη διάθεση, για την κόρη της.

Μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε στα social media η παρουσιάστρια, αποκάλυψε όμορφες λεπτομέρειες από τη διακόσμηση, τη θεματική τούρτα και τις ξέγνοιαστες στιγμές της μικρής Μαρίλιας.

Φανερά συγκινημένη από το πόσο γρήγορα μεγαλώνει η κόρη της, η Ιωάννα Μαλέσκου μοιράστηκε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα Instagram Stories, όπου κρατά τη μικρή στην αγκαλιά της. Άλλωστε, η μητρότητα είναι για εκείνη το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής της, κάτι που έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια.