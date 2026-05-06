O Σαμ Σμιθ αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του, Κρίστιαν Κόουαν

Δεν πέρασε απαρατήρητο και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι που φορούσε ο σύντροφος του τραγουδιστή
Christian Cowan, left, and Sam Smith arrive at The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "Costume Art" exhibition on Monday, May 4, 2026, in New York.
Κρίστιαν Κόουαν και Σαμ Σμιθ / (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Ένα νέο και πολύ ευχάριστο κεφάλαιο φαίνεται πως ξεκινά για τον Σαμ Σμιθ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του, Κρίστιαν Κόουαν, με τον οποίο έκαναν μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala.

Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί περίπου τρία χρόνια και, όπως αναφέρει το Page Six, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του λίγο πριν από τη λαμπερή εμφάνισή του στο Met Gala 2026 στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άνθρωποι που βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν άκουσαν τον Σαμ Σμιθ και τον Κρίστιαν Κόουαν να συζητούν για την πρόταση γάμου, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητο και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι που φορούσε ο σύντροφος του τραγουδιστή.

 

«Οι δυο τους είναι τρελά ερωτευμένοι και πανευτυχείς», ανέφερε πηγή στο Page Six, με τις φήμες γύρω από τον αρραβώνα να φουντώνουν ακόμη περισσότερο.

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση ή επιβεβαίωση από την πλευρά των εκπροσώπων τους.

