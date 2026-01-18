Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ενώ περίμενε την Ρία Ελληνίδου να ετοιμαστεί: Εδώ και 40 λεπτά ακούω τα ίδια

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, με ορισμένες από τις αναρτήσεις του να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως. Το πρωί της Κυριακής (18-01-2026) δημοσίευσε ένα βίντεο, την ώρα που περίμενε μέσα σε αυτοκίνητο, την κοπέλα που είχε ραντεβού για βόλτα. Πιθανότατα ήταν η Ρία Ελληνίδου, με την οποία όπως αναφέρουν πληροφορίες, βρίσκεται σε σχέση το τελευταίο διάστημα.

Στο στόρι που έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, έγραψε: «Σε δέκα λεπτά είμαι έτοιμη. Εδώ και 40 λεπτά το ακούω», χωρίς όμως να αποκαλύπτει αν το πρόσωπο που περιμένει είναι η Ρία Ελληνίδου. Λίγο μετά ωστόσο, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο, επίσης μέσα από αυτοκίνητο.

Οι δυο τους φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να μην κρύβουν άλλο τη σχέση τους, αφού έχουν αρχίσει ήδη να ανταλλάσσουν σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις τους, ενώ χαρακτηριστικό είναι και το ότι η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τα γενέθλια του γιου του, Πάρη.

«Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς» είχε πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην Κατερίνα Καινούργιου, όταν τον ρώτησε αν ισχύουν τα δημοσιεύματα περί σχέσης του, με την Ρία Ελληνίδου.

Η δημόσια κόντρα Τούνη – Αλεξάνδρου

Η αρχή του κακού ανάμεσα στους 2 έγινε όταν η Ιωάννα Τούνη έδωσε συνέντευξη στο νέο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου λέγοντας μεταξύ άλλων πως το λάθος της στην σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν ότι δεν χώρισε νωρίτερα. «Νιώθω ότι ψάχνω τον προβληματικό σύντροφο που θα τον κάνω για εμένα να γίνει σωστός», είχε πει τότε.

Λίγους μήνες μετά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μιλώντας για τη δημοσιότητα της πρώην συντρόφου του και λέγοντας πως η επιχειρηματίας κάποτε αρκούνταν στο να παίρνει μία τσάντα και να πηγαίνει για camping μαζί του.

Ως απάντηση η Ιωάννα Τούνη ανέβασε βίντεο που έγραφε «με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με ένα backpack αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό, βαλίτσα και όλα τα απαραίτητα».