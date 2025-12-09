Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ρία Ελληνίδου: «Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς»

Τόσο για φημολογούμενη νέα του σχέση με τη Ρία Ελληνίδου όσο και για την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη μίλησε πρόσφατα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε μία συνέντευξη από καρδιάς.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (09.12.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις της οικοδέσποινας. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου τον έφερε σε δύσκολη θέση, ζητώντας του να παραδεχτεί ότι είναι ζευγάρι με την Ρία Ελληνίδου. Παράλληλα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για τον νέο σύντροφο της Ιωάννας Τούνη.

«Είναι καλές οι σχέσεις μας. Πολλά πράγματα οφείλω να τα κάνω πρωτίστως, επειδή είναι η μητέρα του παιδιού μου, αλλά και για όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν αδικηθεί. Δε θα ήθελα να πάρω τα φώτα επάνω μου γενικότερα, να χαθεί η μπάλα σε όλο αυτό το κομμάτι. Θέλω να μείνει στην ουσία γιατί είναι ένα δικαστήριο για πολλούς ανθρώπους. Μπορεί να είναι για την Ιωάννα που να φαίνεται περισσότερο, αλλά υπάρχουν και άλλες τόσες γυναίκες που το δικαστήριό τους περνάει… αβαβά. Η Ιωάννα έχει ένα βήμα, ο Δημήτρης έχει ένα βήμα, ο εκάστοτε άνθρωπος που δουλεύει στην τηλεόραση έχει ένα βήμα», είπε για την πρώην σύντροφό του που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της δίκης για το revenge porn.

«Έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας προφανώς, γιατί μιλάμε για το παιδί μας. Δηλαδή θα κάνουμε τη βιντεοκλήση μας, θα μιλήσουμε με το παιδί μας, θα ρωτήσει το τι κάνει, πώς κάνει. Έχουμε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι για την προσωπική της ζωή, δεν μου πέφτει κάποιος λόγος. Αντίστοιχα ούτε σε εκείνη», ξεκαθάρισε ακόμα για την Ιωάννα Τούνη.

«Έκανε μια εξομολόγηση που είπε ότι τον σύντροφό της, τον γνώριζε πάρα πολλά χρόνια, ότι είναι ερωτευμένη. Δεν με πείραξε που είπε ότι είναι ερωτευμένη. Εντάξει, αφού αυτό αισθάνθηκε να πει, αυτό είπε. Ξέρω ‘γω. Όλα αυτά δείχνουνε στην πορεία, ξέρεις, ό,τι και να πούμε εμείς. Το ταμείο το παίρνουμε στο τέλος. Το “χαίρω πολύ” με έναν άνθρωπο το λέμε όταν φεύγουμε, όχι όταν τον γνωρίζουμε», ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη νέα σχέση της γνωστής influencer.

«Εσύ γιατί κρύβεσαι παιδί μου; Αφού τα έχετε. Το λέω εγώ. Μα σας έχει δει το σύμπαν, να λέμε την αλήθεια», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στον καλεσμένο της, ζητώντας του να παραδεχτεί ότι είναι ζευγάρι με τη Ρία Ελληνίδου.

«Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας, δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι είμαστε μαζί; Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα», απάντησε ο Δημήτρης Αλέξανδρου.