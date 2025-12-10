Ιωάννα Τούνη για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις “καλός” ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Δεν γινόταν να αφήσει ασχολίαστα η Ιωάννα Τούνη τα όσα είπε ο πρώην σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, Δημήτρης Αλεξάνδρου στη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα.

Αφορμή στάθηκε, μεταξύ άλλων, το σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη δημοσιότητα που απέκτησε η Ιωάννα Τούνη, λέγοντας πως το 2021, η γνωστή influerncer αρκούνταν στο να πάρει απλά μία τσάντα και να πάνε μαζί για κάμπινγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η Ιωάννα Τούνη είναι στο Μεξικό με φίλη της για ξεκούραση, ανέβασε σχετικό βίντεο στα social media γράφοντας πάνω «με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με ένα backpack αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό, βαλίτσα και όλα τα απαραίτητα».

«Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ», έγραψε όλο νόημα στη λεζάντα της ανάρτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν follower της σχολίασε κάτω από το βίντεο ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν είπε κάτι κακό, εκείνη απάντησε: «Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις “καλός” ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου, αλλά δεν βαριέσαι. Έχει και η υπομονή όρια. Άσε με να γνωρίζω καλύτερα».

«Θα πει πάρει το κινητό και θα πει πράγματα, αντί να τα πει πρώτα στον εαυτό της»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στη συνέντευξη που έδωσε, μίλησε εκτενώς για τις διαφορές τους αλλά και τον τρόπο που μεγαλώνουν το παιδί τους, παρά τον χωρισμό τους.

«Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν θέλω τη δημοσιότητα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν βγαίνει και λέει τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει το κινητό και θα τα πει, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της. Έγινε στην πορεία όλο αυτό (που είναι σήμερα). Μην ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν όπως τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά. Δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι».

Σχετικά με την υπόθεση revenge porn, ανέφερε: «Πολλά πράγματα οφείλω να κάνω πρωτίστως επειδή είναι η μητέρα του παιδιού μου και για το παιδί μας, αλλά και για όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν αδικηθεί. Δεν θα ήθελα να πάρω τα φώτα πάνω μου και να χαθεί η μπάλα σε όλο αυτό το κομμάτι. Θέλω να μείνει στην ουσία γιατί είναι ένα δικαστήριο για πολλούς ανθρώπους. Μπορεί η Ιωάννα να φαίνεται περισσότερο αλλά υπάρχουν κι άλλες τόσες γυναίκες που το δικαστήριό τους περνάει αβαβά. Η Ιωάννα έχει ένα βήμα, ο Δημήτρης έχει ένα βήμα και ο εκάστοτε άνθρωπος που δουλεύει στην τηλεόραση έχει ένα βήμα».

Για τις επαφές που διατηρεί με την ίδια δήλωσε: «Έχουμε την επικοινωνία γιατί προφανώς μιλάμε για το παιδί μας. Θα κάνουμε τη βιντεοκλήση μας, θα μιλήσει με το παιδί μας, θα ρωτήσει τι κάνει. Έχουμε αυτό το κομμάτι».

Δείτε το απόσπασμα από τις 05.45 και μετά:

Σχετικά με τον νέο της σύντροφο σχολίασε:

«Η αλήθεια είναι ότι για την προσωπική της ζωή δεν μου πέφτει κάποιος λόγος ούτε και σε εκείνη αντίστοιχα. Θα ακουστεί κάπως, γιατί θα πουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιδί πρέπει να πεις κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει από τα δικά της φίλτρα. Έκανε μία εξομολόγηση ότι είναι ερωτευμένη, προφανώς έχει περάσει τα φίλτρα που θέλει. Δεν με πείραξε που είπε ότι είναι ερωτευμένη. Αφού αυτό αισθάνθηκε να πει, αυτό είπε. Όλα αυτά δείχνουν στην πορεία. Ό,τι και να πούμε, το ταμείο το παίρνουμε στο τέλος. Όλα αυτά είναι στην πορεία των πραγμάτων και εύχομαι πραγματικά ο καθένας για τις επιλογές που κάνει να είναι αυτές που θέλει».