Ο Γιώργος Καράβας αποκάλυψε το πρόβλημα που έχει στην ωμοπλάτη – Κάνει βεντούζες για να θεραπευτεί

Ένα πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Καράβας, όπως αποκάλυψε, μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram. Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο έχει πόνους στην ωμοπλάτη και για τον λόγο αυτό κάνει θεραπεία με βεντούζες.

Ο Γιώργος Καράβας δημοσίευσε την Παρασκευή (17.04.2026) μία σειρά από φωτογραφίες του, δείχνοντας πώς είναι η πλάτη του ύστερα από τις θεραπείες που κάνει με τη βοήθεια ειδικού προκειμένου να απαλλαγεί από τους πόνους που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες ημέρες.

«Recovery mode on. Η ωμοπλάτη είχε άλλα σχέδια για αυτές τις μέρες, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ελπίζω εσείς να είστε στα καλύτερά σας!

Αλήθεια έχετε καμία πρόταση για καμιά καλή ταινία ή σειρά τώρα που υπάρχει χρόνος για ξεκούραση;», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Καράβας.

Οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του στείλουν τα «περαστικά» τους, καθώς και προτάσεις για να παρακολουθήσει ενδιαφέροντα προγράμματα στην τηλεόραση αυτό το διάστημα που είναι αναγκασμένος να βρίσκεται στο σπίτι του.

«Με κάνει και ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας. Η εμφάνισή μου έπαιξε ρόλο στην αρχή της καριέρας μου. Έχω φουλ αυτοπεποίθηση. Αυτά που θέλω, θα τα λέω, δεν με απασχολεί η κριτική των άλλων, ας με πουν ψώνιο και αλαζόνα», είχε δηλώσει ο Γιώργος Καράβας σε πρόσφατη συνέντευξή του.