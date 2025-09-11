Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτει μηνύσεις σε μέλη της οικογένειάς του – «Το κάνει με πόνο καρδιάς, αλλά είναι μονόδρομος», λέει ο δικηγόρος του

Εξελίξεις φαίνεται να υπάρχουν στην υπόθεση εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, καθώς πολύ σύντομα, θα καταθέσει μηνύσεις σε βάρος προσώπων της οικογένειάς του.

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, στην εκπομπή Live News το μεσημέρι της Πέμπτης (11.09.2025), την Παρασκευή θα κατατεθούν μηνύσεις για τις παράνομες πράξεις που έγιναν σε βάρος του και τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αύριο Παρασκευή, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

«Θα μηνύσουμε όσους συμμετείχαν με ψευδείς καταθέσεις. Είναι μέλη της οικογένειάς του και μία φίλη τους. Μην ξεχνάτε τον διασυρμό και τη συκοφάντηση που πήρε από αυτές τις ακραίες, παράνομες και άθλιες ενέργειες που έγιναν εις βάρος του. Το κάνει με πόνο καρδιάς, αλλά είναι μονόδρομος η προσφυγή στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του», είπε ο Γιώργος Μερκουλίδης, δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει επεκταθεί στα όσα όσα συνέβησαν πριν από περίπου ένα μήνα, όταν βρέθηκε στο Δρομοκαΐτειο. Έκανε ορισμένες αινιγματικές αναρτήσεις και έδειξε ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω δημοσιότητα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.