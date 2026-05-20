Δημήτρης Καταλειφός: Μένω στο ενοίκιο, ούτε διάσημος έγινα ούτε πλούσιος

Ο Δημήτρης Καταλειφός έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στην καριέρα του στην τέχνη της υποκριτικής.

Ο καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο, υπογραμμίζοντας ότι δεν καβάλησε ποτέ το «καλάμι». Παράλληλα, ο Δημήτρης Καταλειφός σημείωσε ότι ζει στο ενοίκιο και πώς από την υποκριτική δεν έγινε ούτε διάσημος ούτε πλούσιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου φαίνεται πάρα πολύ τρελό να μην είναι κάποιος σεμνός. Για ποιον λόγο να καβαλήσει το καλάμι; Πάντα θεωρούσα πως οτιδήποτε κι αν πετύχεις στον επαγγελματικό σου τομέα, αυτό δεν σε κάνει να καμαρώνεις ως άνθρωπος. Υπάρχει βέβαια η ικανοποίηση. Αλλά δεν καταλαβαίνω εκείνους που έχουν ένα ύφος εβδομήντα καρδιναλίων. Μου φαίνεται απλώς γελοίο», δήλωσε ο Δημήτρης Καταλειφός.

«Είναι τόσο υψηλό πράγμα η τέχνη που όταν την ασκείς, πρέπει να είσαι χαμηλότερος. Κι αυτό το λέω όχι με σεμνότητα, αλλά με πλήρη συναίσθηση. Εδώ ένας Καβάφης, που είναι ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου, έλεγε “εγώ απλώς υπηρέτησα την τέχνη μου”», πρόσθεσε.

«Μένω στο ενοίκιο εδώ στο Παγκράτι, δεν έχω αυτοκίνητο, ούτε εξοχικό. Υπό μία έννοια δεν ανταποκρίθηκα στα στοιχεία που καθορίζουν τη λέξη “επιτυχία”. Ούτε διάσημος έγινα ούτε πλούσιος. Είπα πολλά “όχι”. Αυτό που με καθοδηγούσε ήταν η πραγματική αγάπη μου για την ίδια την τέχνη και το καλό μου γούστο. Δεν το έχω κάνει ποτέ στα 51 χρόνια που δουλεύω, να πω “έλα, μωρέ, δεν βαριέσαι. Πάμε εκεί να βγάλουμε κάνα φράγκο”. Αλλά επειδή δεν είναι καλό να έχουμε έπαρση ούτε οίηση, δεν ξέρω πώς θα τα φέρει η ζωή. Μπορεί κάποια στιγμή να έχω τόση ανάγκη από χρήματα, λόγω κάποιου θέματος υγείας ενδεχομένως, και να μου συμβεί αυτό», ανέφερε στη συνέχεια ο Δημήτρης Καταλειφός.