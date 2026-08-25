Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Το φιλί μπροστά στην Μαρίνα Βερνίκου και τον Τρύφωνα Σαμαρά στη Μύκονο

Αντώνης Ρέμος και Υβόννη Μπόσνιακ επέλεξαν για ακόμα ένα καλοκαίρι να κάνουν διακοπές στη Μύκονο και καταγράφηκαν σε παραλία του νησιού με την παρέα τους. Το ζευγάρι έδειχνε να αδιαφορεί για τα αδιάκριτα βλέμματα και κατά διαστήματα ήταν διαχυτικό. Μαρίνα Βερνίκου και Τρύφωνας Σαμαράς ήταν διαρκώς κοντά τους, όπως δείχνουν οι σχετικές φωτογραφίες του πρακτορείου NDP.

Στις εικόνες που δημοσιεύθηκαν, ο Αντώνης Ρέμος και η σύζυγός του αντάλλαξαν και ένα φιλί. Η Υβόννη Μπόσνιακ, εντυπωσιακή με ένα λευκό μπικίνι, έδειχνε να απολαμβάνει την αγκαλιά του άντρα της. Μαρίνα Βερνίκου και Τρύφωνας Σαμαράς, βρίσκονταν σε εκείνο το καρέ, σε απόσταση αναπνοής από το ζευγάρι.

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Οι δυο τους έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ στη Μύκονο. Ο χρόνος, όπως φαίνεται, όχι μόνο δεν επηρέασε αλλά δυνάμωσε τη σχέση και την αγάπη που τους ενώνει. Ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2010 και από τότε είναι αχώριστοι, στηρίζοντας συνεχώς ο ένας τον άλλον τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το 2015 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Ελένη Πασχαλίδη (η οποία πήρε το όνομα της μητέρας του τραγουδιστή) και τον Σεπτέμβριο του 2018 παντρεύτηκανσε μια λαμπερή τελετή στο κτήμα του Δημήτρη Κοντομηνά στη Βαρυμπόμπη, με κουμπάρους τον Κώστα Πηλαδάκη, τη Μαρία Μπεκατώρου, τον Γιάννη Παπαλέκα και τον Δημήτρη Κοντομηνά.

Στις νέες φωτογραφίες από τη Μύκονο, η Μαρίνα Βερνίκου, κομψή με ένα καφτάνι, καταγράφηκε να συνομιλεί με το ζευγάρι, ενώ ο Τρύφωνας Σαμαράς, με το χαρακτηριστικό του στυλ, απαθανατίστηκε σε ένα στιγμιότυπο να κουβεντιάζει με την Υβόννη Μπόσνιακ.

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Το φετινό καλοκαίρι, το ζευγάρι απόλαυσε τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την κόρη του, Ελένη, κάνοντας αποδράσεις στο Αιγαίο.

Μαρίνα Βερνίκου, Αντώνης Ρέμος και Υβόννη Μπόσνιακ

Ο Αντώνης Ρέμος στη θάλασσα

Μαρίνα Βερνίκου, Αντώνης Ρέμος και Υβόννη Μπόσνιακ

Το φιλί του Αντώνη Ρέμου στην Υβόννη Μπόσνιακ

Υβόννη Μπόσνιακ και Τρύφωνας Σαμαράς

Ο Αντώνης Ρέμος μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία του στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026, για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία.