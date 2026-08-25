Νίκος Πολυδερόπουλος και Βαλάσια Συμιακού σε βόλτα με το μωρό τους στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του, Βαλάσια Συμιακού έγιναν πρόσφατα γονείς ενός υγιέστατου αγοριού και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές. Μαζί με το παιδί τους, ταξίδεψαν στη Μύκονο για διακοπές.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε μαζί με τον γιο τους (σε καρότσι) να απολαμβάνουν την βόλτα τους στα Ματογιάννια. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου έξι χρόνια και έχει επιλέξει να κρατάει την σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Στις αρχές του 2026 υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ανοίγοντας ένα νέο και ιδιαίτερα ευτυχισμένο κεφάλαιο στην ζωή τους ως οικογένεια.

Ο Νίκος Πολυμερόπουλος αν και επιλέγει να προστατεύει την προσωπική του ζωή από την δημοσιότητα, δεν είναι λίγες φορές που υποκύπτει στον πειρασμό να μοιραστεί μικρές στιγμές από την νέα του καθημερινότητα ως μπαμπάς στα social media.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού είναι ζευγάρι τα τελευταία έξι χρόνια και στις 29/1/2026 γεννήθηκε το πανέμορφο αγοράκι τους, που είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τους ρυθμούς στις ζωές τους.