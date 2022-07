Ο 74χρονος θρυλικός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκειασυναυλίας κοντά στην οπόλη του Ντιτρόιτ στο Μίσιγκαν.

Την ώρα της συναυλίας, το κοινό «πάγωσε» όταν τον είδε να καταρρέει πάνω στη σκηνή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Δεκέμβριο, ο Κάρλας Σαντάνα υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς, με αποτέλεσμα να ακυρώσει αρκετές παραστάσεις στο Λας Βέγκας

Αμέσως σήμανε συναγερμός, και οι υπεύθυνοι της συναυλίας και το ιατρικό προσωπικό έσπευσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον 74χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Rock legend Carlos Santana waves to the crowd as he is taken from the stage after collapsing from heat exhaustion. He has recovered per a statement made by his rep.#CarlosSantana #collapse #concert #Michigan #guitar #guitarist#music #heatexhaustionpic.twitter.com/2iur7gFDHB