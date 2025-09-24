Ο Κιάνου Ριβς ατημέλητος και μόνος στη Νέα Υόρκη – Διέψευσε τις φήμες για γάμο που με την Αλεξάντρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς εμφανίστηκε μόνος και σχετικά ατημέλητος το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στους δρόμους του Μανχάταν, λίγο πριν από την πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης στο Μπρόντγουεϊ «Waiting for Godot».

Ο 61χρονος πρωταγωνιστής του Matrix, Κιάνου Ριβς, εθεάθη με κόκκινο καπέλο, λαδί μπουφάν, καφέ ξεθωριασμένο παντελόνι κοτλέ και καφέ μπότες. Τα μακριά γκρίζα γένια του τόνιζαν ακόμα περισσότερο την ατημέλητη εικόνα του ηθοποιού, ο οποίος φαίνεται να προτιμά την απλότητα εκτός σκηνής.

Σημειώνεται ότι ο Κιάνου Ριβς έβαλε τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να έχει παντρευτεί με τη σύντροφό του, Αλεξάντρα Γκραντ.

«Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι παντρεμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του 61χρονου ηθοποιού, ξεκαθαρίζοντας πως όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Δημοσίευμα του Radar On Line υποστήριζε ότι ο σταρ του Χόλιγουντ και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν μέσα στο καλοκαίρι σε μια ρομαντική τελετή στην Ευρώπη, έχοντας στο πλευρό τους στενούς συγγενείς και μέλη των οικογενειών τους. «Ήταν κάτι που το είχαν συζητήσει, αλλά τελικά ήθελαν να το ζήσουν μόνο για εκείνους», αναφερόταν.

Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ γνωρίστηκαν το 2009 σε δείπνο και σύντομα συνεργάστηκαν σε δύο καλλιτεχνικά βιβλία: το «Ode to Happiness» (2011) και το «Shadows» (2016). Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε το 2019, στο LACMA Art + Film Gala.

Σε συνέντευξή της στη «Vogue» το 2020, η Γκραντ είχε σχολιάσει το ενδιαφέρον που προκάλεσε η σχέση τους, λέγοντας: «Όλοι όσοι ήξερα με πήραν τηλέφωνο μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Η ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου είναι: “Ποια είναι η ευκαιρία για κάτι καλό μέσα από αυτό;”».

Όταν ρωτήθηκε αν την ενδιαφέρει ο γάμος, είχε απαντήσει διπλωματικά: «Η αγάπη σε όλα τα επίπεδα είναι βαθιά σημαντική για την ταυτότητά μου. Δεν πιστεύω στην απομόνωση – την επιδιώκω ως ζωγράφος, αλλά εκτιμώ βαθιά τις σχέσεις».

Αυτή δεν είναι η πρωτη φορά που κυκλοφόρησαν φήμες για γάμο. Τον περασμένο Απρίλιο μία εμφάνιση με δαχτυλίδι στο χέρι της Γκραντ φούντωσε ξανά τις φήμες για έναν κρυφό γάμο που διαψεύστηκε.

Η Αλεξάντρα Γκραντ, από το Οχάιο, είναι εικαστική καλλιτέχνης με έδρα το Λος Άντζελες που εξετάζει τη γλώσσα και τα γραπτά κείμενα μέσω ζωγραφικής, σχεδίου, γλυπτικής, βίντεο και άλλων μέσων. Είναι και φιλάνθρωπος.

Τα έργα της έχουν εκτεθεί σε όλο τον κόσμο, αφότου αποφοίτησε από το Swarthmore College το 1994 με πτυχίο στην Ιστορία και στις εικαστικές τέχνες.