Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα υποδυθεί τον ηγέτη θρησκευτικής σέκτας, Τζιμ Τζόουνς, σε επερχόμενη ταινία που θα ερευνά πως ενορχήστρωσε μια ανατριχιαστική μαζική αυτοκτονία που προκάλεσε περισσότερους από 900 θανάτους τον Νοέμβριο του 1978.

Ο Τζιμ Τζόουνς, ο άνδρας που θα υποδυθεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία, ίδρυσε τη θρησκευτική οργάνωση Peoples Temple (Ναός του Λαού) στην Ινδιανάπολη το 1955 με χιλιάδες πιστούς από διάφορες αμερικανικές πολιτείες και έχτισε το Τζόουνσταουν στη Γουιάνα το 1974.

Όταν ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίο Ράιαν και μέλη της αντιπροσωπείας του έφτασαν για να ερευνήσουν το Τζόουνσταουν το 1978, σκοτώθηκαν από τους οπαδούς του Τζόουνς και μετά, ο ίδιος ο Τζιμ Τζόουνς διέταξε τα μέλη της σέκτας να αυτοκτονήσουν μαζικά πίνοντας ανθρακούχο αναψυκτικό με κυάνιο.

