Ο Νίνο ενοχλημένος με όσους δεν αναφέρουν τους δημιουργούς τραγουδιών: Το ξεκαθάρισμα για τον «Χαρακτήρα»

Ένα ξεκαθάρισμα θέλησε να κάνει ο Νίνο, μέσω των social media, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι ότι κάποιος μιλάει για ένα τραγούδι να αναφέρεται και στους δημιουργούς.

Ο γνωστός τραγουδιστής είναι συνθέτης και στιχουργός. Μάλιστα, έχει δημιουργήσει πολλές μεγάλες επιτυχίες, τις οποίες έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες. Ένα από αυτά τα τραγούδια που έχουν την υπογραφή του Νίνο είναι ο «Χαρακτήρας» που έχει τραγουδήσει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

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Ο Νίνο δημοσίευσε ένα βίντεο ως story στο Instagram στο οποίο ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμηνεύει το τραγούδι «Ο χαρακτήρας» και ξεκαθαρίζει ότι εκείνος είναι ο δημιουργός του.

«Όταν κάποιοι λέει ότι έγραψαν ένα τραγούδι, θα παρακαλέσω πολύ να αναφέρουν και τον στιχουργό και τον συνθέτη και τον άνθρωπο που έκανε την ενορχήστρωση ή τέλος πάντων την ιδέα της ενορχήστρωσης.

Το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι το έγραψα εγώ στίχους μουσική 100% όπως και όλα όσα έχω γράψει και ενορχηστρωτική ιδέα στο 99 τοις 100. Ο Λεωνίδας Τζίτζος έβαλε το 1% και το “καθάρισε”.

Η ερμηνεία του Νίκου συγκλονιστική», έγραψε ο Νίνο στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.