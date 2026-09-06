Παντρεύεται σήμερα η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης στη Θεσσαλονίκη

Η Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου είναι ξεχωριστή ημέρα για την Ιουλία Καλλιμάνη, καθώς η δημοφιλής τραγουδίστρια παντρεύεται τον Μιχάλη Τουρατζίδη στη Θεσσαλονίκη. Το ζευγάρι, που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνει σήμερα το επόμενο βήμα στη σχέση του.

Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη μουσική, με τον Μιχάλη Τουρατζίδη να έχει καθοριστική παρουσία στην καλλιτεχνική πορεία της τραγουδίστριας. Η Ιουλία Καλλιμάνη έχει αναφερθεί δημόσια στη συνεργασία τους, αλλά και στη σημαντική συμβολή του στην εξέλιξη της καριέρας της.

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«Φυσικά ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι», είχε δηλώσει η Ιουλία Καλλιμάνη, ενώ σε άλλη συνέντευξή της είχε χαρακτηρίσει τον παραγωγό και μουσικοσυνθέτη «τον άνθρωπο που του τα οφείλω όλα» σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική της πορεία.

Οι φήμες για τον γάμο τους εντάθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε με μονόπετρο στο χέρι.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως το ζευγάρι είχε αποφασίσει να παντρευτεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τη μουσική διαδρομή της τραγουδίστριας.