Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μαμά για 3η φορά, το πρώτο της παιδί με τον Τανγκί Ντεστάμπλ

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Νάταλι Πόρτμαν, η οποία έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί με τον νυν σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ.

Όπως αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό PEOPLE, η Νάταλι Πόρτμαν έφερε στον κόσμο το παιδί της στα τέλη το περασμένου μήνα στο Παρίσι.

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Σημειώνεται ότι τα άλλα δύο της παιδιά τα είχε κάνει με τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ (Benjamin Millepied), τον 15χρονο ‘Αλεφ και την 9χρονη Αμάλια.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Thor: Love and Thunder» είχε μοιραστεί στο περιοδικό Harper’s Bazaar τον Απρίλιο την ευχάριστη είδηση.

«Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Το PEOPLE επιβεβαίωσε τη σχέση της Πόρτμαν με τον Γάλλο μουσικό τον Μάρτιο του 2025, αφού πρώτα είχε γίνει γνωστή από το γαλλικό μέσο Voici.