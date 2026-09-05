Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Για κάθε γυναίκα που βιάζεται, κακοποιείται ή δολοφονείται είναι σαν υφίσταμαι το ίδιο κι εγώ»

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και μίλησε για τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Μήδεια» του Ευριπίδη στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος το καλοκαίρι.

Η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε το ραδιόφωνο της Αθήνας, τον στον Αθήνα 98,4 και στον Ευτύχη Γρυφάκη, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα βίας. Επίσης, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ανέφερε ότι κάθε έγκλημα με θύμα γυναίκα αφορά και όλες τις άλλες.

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«Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν κάποιοι άντρες που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η σύζυγος ή η σύντροφος δεν είναι κτήμα τους και προτιμούν να την σκοτώσουν, να τη σπάσουν στο ξύλο ή να την κακοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο παρά να την αφήσουν ελεύθερη, όπως δικαιούται κάθε ανθρώπινο ον να επιλέξει πώς θα ζήσει τη ζωή του. Κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο, θυμώνω, θλίβομαι. Για κάθε γυναίκα που βιάζεται, κακοποιείται ή δολοφονείται είναι σαν υφίσταμαι το ίδιο πράγμα κι εγώ προσωπικά και κάθε γυναίκα».

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των γυναικών. Έχουμε όμως ζήσει και φαινόμενα όπως το αδιανόητο περιστατικό με ένα νέο κορίτσι που πήγε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει προστασία και της είπαν ότι “το περιπολικό δεν είναι ταξί”. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα για μια πολιτεία που θέλει να λέγεται προηγμένη, δημοκρατική και ότι φροντίζει τους πολίτες της» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, μιλώντας για την περίπτωση της Κυριακής Γρίβα.

«Δυστυχώς, τα φαινόμενα δείχνουν πολλές φορές ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω πια τι πρέπει να γίνει. Ίσως χρειάζεται να ξεσηκωθούμε όλοι, να βγούμε στους δρόμους, όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και για όλα όσα βιώνουμε. Κανένας δεν προχωρά μόνος του. Η αλλαγή έρχεται μέσα από την ενεργοποίηση και τις διεκδικήσεις των πολιτών, είτε με την ψήφο τους είτε με τη συμμετοχή τους στα κοινά, είτε με τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες», πρόσθεσε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Παράλληλα, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε και για την παράσταση «Μήδεια», στην οποία πρωταγωνιστεί, υπογραμμίζοντας: «Η Μήδεια, σκοτώνοντας τα παιδιά της, ουσιαστικά αυτοκτονεί. Και αυτό αποτυπώνεται στην παράστασή μας, καθώς, όπως λέει και η ίδια, είναι σαν να μπήγει το μαχαίρι δυο φορές στην καρδιά της. Γιατί η Μήδεια δεν είναι μια απλή γυναίκα, είναι μια θεότητα, μια μορφή με υπερφυσικές δυνάμεις και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μαγεία, τη φύση και το θείο».